Студент совершил самоубийство после неудачной пересадки бороды

Французский студент Матье Вижье Латур покончил с собой в возрасте 24 лет после того, как в марте этого года съездил в Турцию ради пересадки бороды. Об этом сообщают Daily Mail и National Post.

Латур изучал бизнес в Париже. По данным Daily Mail, операция обошлась студенту в 1300 евро, что составляет всего лишь пятую часть цены, которую Латуру пришлось бы заплатить во Франции.

Мужчина нашел клинику в интернете, которая, как ему показалось, вызывала доверие. На сайте клиники было указано, что у нее есть сертификат Министерства здравоохранения Турции. Однако, по словам отца Латура, после операции борода студента приобрела неправильную форму, росла под неестественным углом и «напоминала ежика».

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Кроме того, мужчина получил ожоги после процедуры и испытывал дискомфорт во время сна. Позже выяснилось, что человек, проводивший операцию, на самом деле был не дипломированным врачом, а агентом по недвижимости.

Как пишет Daily Mail, после операции Латур «попал в порочный круг» и начал страдать от дисморфофобического расстройства, при котором люди зацикливаются на дефектах своей внешности. По данным издания, ситуацию попытался исправить другой специалист из Бельгии, но вскоре он заявил, что кожа в некоторых местах пересадки бороды никогда не восстановится.

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После самоубийства Латура его отец запустил кампанию по повышению осведомленности людей о рисках, связанных с пересадкой волос. Он утверждает, что это будет «данью уважения Матье», если потрясение, пережитое его сыном, поможет предотвратить повторение подобных трагедий.

National Post отмечает, что Турция стала популярным направлением для желающих провести косметические операции, включая ринопластику и пересадку волос. Популярность обусловлена ​​в первую очередь более низкими ценами. По данным турецкого государственного агентства здравоохранения, в 2019 году Турцию для получения медицинских услуг посетили более 750 тысяч пациентов. В 2023 году это число выросло до более чем 1,5 миллиона человек.