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Интернет и мемы

Популярную в соцсетях белку усыпили ради проверки на бешенство

2 минуты чтения 02.11.2024

Власти Нью-Йорка изъяли у американца Марка Лонго белку по кличке Арахис, которую он спас семь лет назад, и усыпили животное, чтобы проверить его на бешенство. Об этом сообщает Associated Press. 

Как пишет издание, Лонго спас Арахиса, когда тот был еще бельчонком. Мужчина увидел, что маму Арахиса сбила машина, и бельчонок остался сиротой. Лонго привез животное домой и заботился о нем восемь месяцев, прежде чем попытаться выпустить белку на улицу. «Через полтора дня я нашел его сидящим на моем крыльце без половины хвоста и с торчащей костью», — рассказал американец.

Лонго решил, что у белки нет навыков выживания в дикой среде, и оставил его у себя. Вскоре он начал выкладывать видео, на которых Арахис играл с котом, запрыгивал на плечо Лонго и ел вафли. Это сделало Арахиса известным в инстаграме и тиктоке.

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Однако в октябре этого года в дом Лонго пришли шесть сотрудников Департамента охраны окружающей среды (DEC). Мужчина уверен, что поводом для визита стали анонимные жалобы. Лонго отметил, что сотрудники DEC провели обыск без разрешающего это сделать ордера. «Со мной обращались так, как будто я был наркоторговцем, и они искали наркотики и оружие», — добавил мужчина.

Вместе с белкой у Лонго забрали енота по кличке Фред, который жил у американца несколько месяцев. Представитель DEC сообщил о начале расследования в связи с «множественными сообщениями от общественности о потенциально небезопасном содержании диких животных, которые могут быть переносчиками бешенства, и незаконном содержании диких животных в качестве домашних». 

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Изначально в DEC не сообщили об усыплении Арахиса, однако об этом стало известно через несколько дней после изъятия. «Белка укусила человека, участвовавшего в расследовании. Для проверки на бешенство оба животных были подвергнуты эвтаназии… Всем, кто контактировал с этими животными, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с врачом», — заявили в Департаменте.

Как отмечает Associated Press, в 2023 году Лонго открыл приют для животных P’Nuts Freedom Farm. Сейчас там содержатся около 300 животных, включая лошадей, коз и альпак. 

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