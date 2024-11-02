Аниматора «Рататуя» и «Суперсемейки» осудили за соучастие в изнасиловании сотен детей

Аниматора Болхема Бушибу, сотрудничавшего с Disney и Pixar и участвовавшего в создании мультфильмов «Рататуй», «Вверх» и «Суперсемейка», приговорили к 25 годам тюрьмы по делу о соучастии в изнасиловании, неоднократных сексуализированных посягательствах на несовершеннолетних и соучастии в торговле людьми. Об этом сообщает Le Figaro.

Как пишет издание, Бушибу обвинили в заказе более тысячи видео-трансляций актов сексуализированного насилия над несовершенолетними в возрасте от пяти до 10 лет. При этом как минимум одной из жертв было два года. Мужчина потратил не менее 50 тысяч евро в период с 2012 по 2021 год, просматривая такие видео по три-четыре раза в неделю. В это время Бушиба жил во Франции и США, в 2021 году его арестовали.

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Жертвами аниматора стали проживающие в основном на Филиппинах дети, которых подвергали насилию их родственники и соседи. За одну трансляцию Бушиба платил от 15 до 60 евро и переводил оплату через даркнет. Он называл детей «свиньями» и давал насильникам инструкции, что именно им нужно сделать во время трансляции. Иногда мужчина просил найти ребенка на улице, если у взрослых филиппинцев не оказывалось своих детей.

На суде мужчина признал свою вину и заявил, что в течение десятилетия он находился «в нездоровом потоке удовольствия». По его словам, трансляции дали ему «невероятную силу, позволяющую просить обо всем», чего он хотел.

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Кроме того, Бушиба заявил, что факт оплаты трансляций помогал ему испытывать меньшее чувство вины за происходящее. К примеру, после одного из тайфунов он отправил три с половиной тысячи евро женщине, которая надругалась над своим ребенком. «Неужели нельзя было как-то по-другому заниматься гуманитарной благотворительностью?» — возмутился представитель прокуратуры в суде.

Издание отмечает, что в 2014 году Бушибу уже судили за сексуализированное насилие в адрес дочери его бывшей партнерки. Тогда его приговорили к двум годам условно. Аниматор заявил, что если бы он оказался в тюрьме, то он бы «лучше понимал, что происходит, чем на свободе, где он продолжал видеться с семьей и друзьями».