Аниматора «Рататуя» и «Суперсемейки» осудили за соучастие в изнасиловании сотен детей

Аниматора Болхема Бушибу, сотрудничавшего с Disney и Pixar и участвовавшего в создании мультфильмов «Рататуй», «Вверх» и «Суперсемейка», приговорили к 25 годам тюрьмы по делу о соучастии в изнасиловании, неоднократных сексуализированных посягательствах на несовершеннолетних и соучастии в торговле людьми. Об этом сообщает Le Figaro.
Как пишет издание, Бушибу обвинили в заказе более тысячи видео-трансляций актов сексуализированного насилия над несовершенолетними в возрасте от пяти до 10 лет. При этом как минимум одной из жертв было два года. Мужчина потратил не менее 50 тысяч евро в период с 2012 по 2021 год, просматривая такие видео по три-четыре раза в неделю. В это время Бушиба жил во Франции и США, в 2021 году его арестовали.
Жертвами аниматора стали проживающие в основном на Филиппинах дети, которых подвергали насилию их родственники и соседи. За одну трансляцию Бушиба платил от 15 до 60 евро и переводил оплату через даркнет. Он называл детей «свиньями» и давал насильникам инструкции, что именно им нужно сделать во время трансляции. Иногда мужчина просил найти ребенка на улице, если у взрослых филиппинцев не оказывалось своих детей.
На суде мужчина признал свою вину и заявил, что в течение десятилетия он находился «в нездоровом потоке удовольствия». По его словам, трансляции дали ему «невероятную силу, позволяющую просить обо всем», чего он хотел.
Кроме того, Бушиба заявил, что факт оплаты трансляций помогал ему испытывать меньшее чувство вины за происходящее. К примеру, после одного из тайфунов он отправил три с половиной тысячи евро женщине, которая надругалась над своим ребенком. «Неужели нельзя было как-то по-другому заниматься гуманитарной благотворительностью?» — возмутился представитель прокуратуры в суде.
Издание отмечает, что в 2014 году Бушибу уже судили за сексуализированное насилие в адрес дочери его бывшей партнерки. Тогда его приговорили к двум годам условно. Аниматор заявил, что если бы он оказался в тюрьме, то он бы «лучше понимал, что происходит, чем на свободе, где он продолжал видеться с семьей и друзьями».