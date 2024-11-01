Страдающие от нехватки продовольствия страны столкнутся с острым голодом

В ближайшие полгода почти 20 стран мира, уже страдающих от нехватки продовольствия, могут столкнуться с острым голодом. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на доклад ООН.

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) и Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП) выявили 22 «горячие точки голода» — страны и территории, где с ноября 2024 года по май 2025 года ухудшится ситуация с нехваткой продовольствия. Ситуацию усугубляют военные конфликты, политическое насилие, экономические потрясения и стихийные бедствия, говорится в докладе.

«Наивысшую озабоченность» у экспертов вызывают Судан, Южный Судан, Мали, Палестина и Гаити. «Люди испытывают острую нехватку продовольствия и сталкиваются с беспрецедентным и продолжительным голодом», — заявил гендиректор ФАО Ку Донгю.

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В Судане уже 18 месяцев идет война за власть между суданской армией и военизированной организацией «Силы быстрого реагирования». По данным ООН, массовые убийства, сексуализированное насилие и эскалация боев привели к одному из самых тяжелых гуманитарных кризисов в мире.

Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) объясняет, что ситуация в Судане снова усугубилась после того, как 20 октября командир «Сил быстрого реагирования» Абу Акла Кайкал перешел на сторону сил военного правительства. Отмечается, что в ответ на это военизированная организация «предприняла серию нападений на членов этнической группы, к которой принадлежит Абу Акла Кайкал, убив по меньшей мере 124 человека в деревне Аль-Сериха».

Сообщается, что в одном из городов дети умирают от голода каждый день. Ситуацию обострили и наводнения, которые привели к миграции и гибели людей.

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«Без немедленных гуманитарных усилий и согласованных международных действий для преодоления серьезных ограничений на доступ [к продовольствию], а также призывов к деэскалации конфликта и снижению уровня нестабильности в Палестине, Судане, Южном Судане, на Гаити и в Мали, вероятны дальнейшие случаи голода и гибели людей», — заявил сотрудник ФАО по вопросам чрезвычайных ситуаций и восстановления Орельен Меллин.

В список стран, в которых ухудшится ситуация с доступом к продовольствию, также значатся Чад, Нигерия, Мозамбик, Ливан, Мьянма, Сирия, Йемен, Кения, Нигер, Буркина-Фасо, Эфиопия, Малави, Сомали, Замбия и Зимбабве. Впервые к «горячим точкам голода» в 2024 году эксперты отнесли Намибию и Лесото — ситуация в этих странах ухудшилась из-за стихийных бедствий, которые привели к падению сельскохозяйственного производства в этом году.

«Мы видим, что голод углубляется из-за сложного сочетания конфликтов, экономических трудностей и климатических изменений, создавая худший продовольственный кризис за целое поколение, особенно в таких странах, как Судан, Нигерия и Мали. Этого следовало ожидать в результате многолетних конфликтов и нестабильности в регионе, которые нарушили цепочки поставок продовольствия и сроки посева для фермеров, оставляя все меньше обрабатываемых земель», — заявил программный директор в благотворительной организации Mercy Corps в Эфиопии Кевин Мудженья.

В докладе эксперты призывают к «немедленной» и «масштабной» помощи населению в «горячих точках голода» для защиты источников средств к существованию и улучшения доступа к продовольствию.