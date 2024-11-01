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Мир

Африканских хомяковых крыс обучили выявлять контрабанду

2 минуты чтения 01.11.2024

Ученые обучили восемь африканских хомяковых крыс (Cricetomys ansorgei) вынюхивать образцы дикой природы, запрещенные к вывозу из страны. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование организации, опубликованное в журнале Frontiers in Conservation Science.

Преимуществом этих крыс является их обоняние. Ранее ученые также обучили грызунов находить мины и выявлять у человека туберкулез по запаху его слюны.

По данным Интерпола, ежегодно доходы от торговли объектами дикой природы оцениваются в $20 миллиардов. Некоммерческая организация в Танзании APOPO решила обучить африканских хомяковых крыс вынюхивать чешую панголинов, рога носорогов, бивни слонов и древесину ценных пород. Сообщается, что крысы могут стать последним оружием в борьбе с контрабандой вымирающих видов животных. 

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Обучение грызунов происходило следующим образом: если они держали нос над образцом дикой природы в течение нескольких секунд, ученые «награждали» их пищевой гранулой. Во время обучения крыс одели в крошечные красные жилеты с поводками. Также к ним было прикреплено специальное устройство для передних лапок, чтобы они могли дать сигнал о том, что учуяли контрабанду. 

Согласно исследованию APOPO, крысы идеально справились с поиском контрабандных товаров, даже если в течение восьми месяцев они не слышали запаха этих образцов. Ученые пришли к выводу, что грызуны, как и служебные собаки, могут запоминать запахи. 

Отмечается, что грызуны могли учуять запахи образцов дикой природы даже если они были спрятаны среди предметов, обычно используемых для сокрытия контрабандных товаров, таких как орехи, листья, парики и стиральный порошок.

В 2023 году ученые провели контрольный эксперимент в крупнейшем порту Танзании Дар-эс-Салама. По данным APOPO, крысы нашли 85% образцов дикой природы — запахи они могли учуять даже через вентиляционные отверстия в грузовых контейнерах.

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