В немецком языке нашли главного «словесного монстра»

Словарь немецкого языка Duden опубликовал новый список самых длинных слов, также называемых «словесными монстрами». Список возглавил юридический термин из 67 букв — Grundstücksverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung.

Слово переводится как «правило о передаче юрисдикции при разрешении на сделку с земельным участком». Согласно условиям составления списка, в него могли попасть только слова немецкого языка, встречавшиеся в СМИ не менее пяти раз за последние десять лет.

Составлявшие список редакторы Duden рассказали, что перечень «словесных монстров» обычно возглавляют юридические и административные термины. Все эти термины представляют собой соединения существительных. Цифровое хранилище, которое позволяет проверять частоту употребления слов, называется Dudenkorpus.

На втором месте списка самых длинных оказалось слово из 58 букв Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllllllantysiliogogogoch — этот название общины на юге острова Англси на северо-западе Уэльса.

Редакторы словаря отметили, что в немецком языке встречаются намного более длинные слова, однако они попадаются редко и потому «не заслужили внимания».

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Самым длинным не общеупотребимым словом редакция Duden назвала состоящее из 104 букв числительное Neunmilliardeneinhundertzeinhundertzweiundneunzigmillionensechshundert-einunddreißigtausendsiebenhundertsiebhundertsiebzigfache (9 992 631 770). Оно встречается в Dudenkorpus всего один раз, уточнили сотрудники редакции.

Согласно книге рекордов Гиннеса, самое длинное слово в мире состоит из 195 букв. Это название вымышленной страны на санскрите, встречающееся в литературе XVI века:

निरन्तरान्धकारिता-दिगन्तर-कन्दलदमन्द-सुधारस-बिन्दु-सान्द्रतर-घनाघन-वृन्द-सन्देहकर-स्यन्दमान-मकरन्द-बिन्दु-बन्धुरतर-माकन्द-तरु-कुल-तल्प-कल्प-मृदुल-सिकता-जाल-जटिल-मूल-तल-मरुवक-मिलदलघु-लघु-लय-कलित-रमणीय-पानीय-शालिका-बालिका-करार-विन्द-गलन्तिका-गलदेला-लवङ्ग-पाटल-घनसार-कस्तूरिकातिसौरभ-मेदुर-लघुतर-मधुर-शीतलतर-सलिलधारा-निराकरिष्णु-तदीय-विमल-विलोचन-मयूख-रेखापसारित-पिपासायास-पथिक-लोकान्

В русском языке самым длинным словом Книга Гиннеса признала слово превысокомногорассмотрительствующий, состоящее из 35 букв.