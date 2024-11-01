Китай недоволен сближением КНДР с Россией

Сближение Северной Кореи с Россией может вызывать недовольство властей Китая, так как из-за него Пекин теряет «рычаги влияния» на Пхеньян. Об этом пишет журнал The Economist со ссылкой на экспертов и аналитиков.

Как отмечает издание, представители Пекина публично не комментирую сообщения об отправке солдат армии КНДР на помощь России на фронт в Украину, но «за закрытыми дверями» они «могут ставить под сомнение действия Северной Кореи».

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По данным издания, власти Китая, вероятно, опасаются, что из-за сближения КНДР и России северокорейский диктатор Ким Чен Ын «станет менее зависимым» от Китая, который долгое время был крупнейшим торговым партнером КНДР. Источники The Economist полагают, что «воодушевленный поддержкой России, он также может стать более провокационным в своих отношениях с Южной Кореей». При этом потенциальный военный конфликт между Северной и Южной Кореями может угрожать безопасности китайских городов, расположенных вблизи границы.

2024 год был официально назван властями Китая и КНДР «годом дружбы», а Пекин продолжает утверждать, что поддерживает с Пхеньяном тесную связь. В то же время, как отмечает издание, в китайских соцсетях, которые строго цензурируются властями страны, пользователи с большим количеством подписчиков все чаще «задаются вопросом, могла ли Северная Корея нанести ущерб интересам Китая» своими действиями.

«Китайцы любят говорить, что у них нет никакого влияния на Северную Корею, но они охраняют свое влияние», — подчеркнул сотрудник аналитического центра в Вашингтоне Виктор Ча. Он утверждает, что Китай «потерял контроль» над ситуацией.

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Об отправке бойцов элитных подразделений армии КНДР на помощь России в войне с Украиной ранее также сообщали представители Сеула. По их данным, речь идет о 10-12 тысячах солдат. Вместе с ними, как сообщается, в зону конфликта отправляются представители северокорейского военного командования.

Как утверждают в Сеуле, КНДР отправляет своих военных в Украину, чтобы они могли получить опыт реальных боевых действий, а их командиры изучить тактику российских войск и узнать, как выиграть войну на истощение с помощью артиллерии.