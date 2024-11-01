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Мир

Американец не захотел оставлять жену одну после его смерти и попытался ее задушить

2 минуты чтения 01.11.2024

Жителя Флориды Хельмута Локнера возрастом 93 года обвинили в покушении на убийство его жены после того, как он попытался ее задушить из-за нежелания оставлять женщину одну после своей смерти. Об этом сообщает NBC Montana.

Как пишет издание, 26 октября помощники шерифа в округе Мэрион отреагировали на сообщение о домашнем насилии. В звонке на номер 911 было слышно, как мужской голос говорил: «Ты можешь умереть вместе со мной».

Прибывшие на место происшествия полицейские увидели, что жертва вышла из патио дома. Они обратили внимание на то, что женщина была сильно расстроена и плакала, а ее рука сильно кровоточила, и на шее у нее были синяки. Затем помощники шерифа выяснили, что предполагаемый нападавший, супруг женщины, проживший с ней 60 лет, все еще находился в доме.

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Зайдя внутрь, полицейские увидели, что подозреваемый разговаривал по телефону, а на обеденном столе лежала свернутая веревка. Его жена рассказала, что мужчина испытывал сильную боль и неоднократно говорил, что хочет умереть. Когда супруги смотрели телевизор, женщина не заметила, как Локнер подошел к ней сзади и накинул веревку ей на шею.

Согласно материалам дела, женщина поняла, что происходит, и пыталась снять веревку. Ей удалось просунуть руку между веревкой и шеей и освободиться. Жертва побежала в комнату во внутреннем дворике, откуда позвонила в службу спасения.

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Как отмечает NBC Montana, Локнер до этого уже пытался убить жену. Примерно за две недели до этого инцидента мужчина попробовал задушить ее подушкой, когда они лежали в кровати. Как сказано в материалах дела, Локнер признался, что в обоих случаях хотел убить жену, потому что не желал оставлять ее одну после своей смерти.

Локнеру предъявили два обвинения в покушении на убийство и отправили под стражу без права внесения залога. Ближайшее заседание суда по его делу назначено на 26 ноября.

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