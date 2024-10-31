Санкции Китая ударили по поставляемым в Украину дронам

Крупнейший американский производитель дронов, поставляющий беспилотники в том числе в Украину, компания Skydio попала под санкции Китая. Санкции нарушили цепочку поставок компонентов, необходимых для производства дронов. Об этом пишет американская газета Financial Times.

По данным издания, власти Китая запретили компаниям страны поставлять Skydio критически важные компоненты, включая аккумуляторные батареи. Источники газета рассказали, что компания предпринимает все возможное, чтобы найти новых поставщиков. Кроме того, Skydio обратилась на помощью к администрации президента США Джо Байдена.

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Генеральный директор компании Адам Брай обвинил китайские власти в использовании санкций в качестве оружия. «Если когда-либо и были какие-либо сомнения, то это действие ясно показывает, что китайское правительство будет использовать цепочки поставок как оружие для продвижения своих интересов в ущерб нашим», — сказал он, добавив, что «это попытка устранить ведущую американскую компанию по производству беспилотников и усилить зависимость мира от китайских поставщиков».

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Ранее Киев запросил у Skydio тысячи беспилотников модели X10. Как отметили в компании, эта модель стала первым американским дроном, который успешно прошел в Украине испытания на устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы.

Санкции в отношении Skydio Пекин ввел 11 сентября. Как пишет FT, они, вероятно, стали ответом на действия американских властей, которые ввели запрет на эксплуатацию гражданами страны дронов китайской марки DJI. Эта компания базируется в Шэньчжэне и является лидером на мировом рынке коммерческих беспилотников.