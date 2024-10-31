СМИ: Россия будет вынуждена повышать налоги

Ради финансирования войны с Украиной российским властям придется еще больше повысить налоги. Предпринятых мер по увеличению доходов недостаточно из-за растущих военных расходов, сообщили экономисты, опрошенные агентством Reuters.

В проекте государственного бюджета 2025 года на военные нужды выделено около трети всех расходов, или 6,3% ВВП, что является самым высоким показателем со времен Холодной войны, пишет Reuters. Впервые доля расходов на оборону будет вдвое больше, чем на социальные нужды, обратили внимание собеседники агентства.

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Рост военных расходов вызывает инфляцию, процентная ставка Центробанка выросла до самого высокого уровня с 2003 года, а курс рубля по отношению к доллару упал до годового минимума. Возможности России продавать собственные облигации на международном рынке из-за санкций ограничены, пишет Reuters.

Правительство рассчитывает на дополнительные доходы в размере 1,7% ВВП в 2025 году благодаря налоговой реформе. Беседовавшие с Reuters экономисты утверждают, что этого мало.

Старший инвестиционный консультант управляющей компании «Альфа-Капитал» Алексей Климюк заявил агентству, что для властей актуальной задачей остается «корректировка внутренних налогов». «Не исключено, что в 2025 году мы увидим новые инициативы по изменению налогового законодательства и нормативных актов», — сказал эксперт.

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Госбюджет по-прежнему сильно зависит от цен на основной экспортный товар, нефть, сообщила главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова. По ее словам, «если не в 2025 году, то в ближайшие годы вопрос о том, где найти дополнительные доходы, встанет снова».

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин перечислил инициативы по получению дополнительного дохода, которые обсуждали власти: дальнейшее повышение «налога на выезд» для пытающихся свернуть бизнес в России иностранных компаний и план по увеличению взноса в бюджет с покупателей таких активов.

«Бюджет никогда не был столь ориентирован на извлечение доходов из всех возможных источников, как в последнее время», — сказал эксперт.

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Одновременно с повышением налогов в бюджет 2025 года уже заложены меры по сокращению расходов, обратило внимание Reuters. Поддержка малого бизнеса должна сократится на 11,6%, финансирование программы развития образования — на 11%, социальные выплаты через дотации региональным бюджетам — на 31%. Под сокращение также могут попасть расходы на национальные проекты, предположил бывший замминистра экономики Андрей Клепач.

«Бюджет 2025 года предполагает, что Путин вынужден сократить расходы практически во всех сферах, чтобы финансировать войну», — сказал агентству бывший первый зампред правления банка России Сергей Алексашенко.

В 2025 году российские семьи впервые с начала войны ощутят на себе экономические трудности, сообщил со ссылкой на свои источники и экспертов журнал The Economist.