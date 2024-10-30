EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: в новом году россияне впервые ощутят на себе последствия войны

21:10 30.10.2024

Представитель спецслужб одной из европейских стран сообщил журналу The Economist, что в 2025 году российские семьи впервые с начала войны ощутят на себе экономические трудности.

В следующем году российские власти планируют потратить на военные расходы треть всего бюджета. Источник The Economist считает, что это угрожает гражданской экономике России. Вероятно, инфляция в этом году уже вдвое превысила официальный прогноз, отмечают журналисты.

Простые российские семьи почувствуют экономические последствия такого шага. Также, по словам источника издания, от войны начинают уставать семьи участников вторжения в Украину, например жены и матери военных.

Несмотря на экономические трудности, военная экономика России продержится еще долго, пишет The Economist. Британский военный эксперт Джек Уотлинг считает, что, хотя Россия и не сможет воевать вечно, в нынешней ситуации Украина может «достичь своего предела первой».

По подсчетам Русской службы Би-би-си и «Медиазоны», к 25 октября потери России за два с половиной года вторжения в Украину превысили 75 тысяч человек.

Я протестовала против мобилизации и получила только проблемы
Я протестовала против мобилизации и получила только проблемы
Мой муж все еще не вернулся, а я стала «иноагентом» и уволена с работы. Теперь я решила уйти в тень
Общество4 минуты чтения

После объявления мобилизации в сентябре 2022 года в России появилось движение жен мобилизованных, которые требуют вернуть военных домой. В ответ власти запрещают их акции и преследуют активисток. Одной из наиболее известных участниц движения стала москвичка Мария Андреева, в мае 2024 года Минюст признал ее «иноагентом».

Согласно сентябрьскому соцопросу проекта «Хроники», даже среди сторонников Владимира Путина 61% выступают за заключение мира с Украиной, а 83% хотят, чтобы правительство России сосредоточилось на внутренних социальных и экономических проблемах страны.

Вопреки мнению Владимира Путина
Вопреки мнению Владимира Путина
Большинство россиян все еще поддерживают президента России, но хотят завершения войны и восстановления отношений с Западом
Общество5 минут чтения
Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Общество
У меня редкое заболевание, и власти отказали мне в жизненно важном лекарстве
Но я все равно хочу работать и жить в России
9 минут чтения
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Общество
Я прошла пешком 280 километров из Португалии в Испанию
Этот путь изменил мое отношение к работе и жизни. Теперь я живу в другой стране и путешествую
8 минут чтения
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Общество
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Теперь я свободен, а в колонии было не так уж и страшно
12 минут чтения
В Европе появится «исламский Ватикан»
Мир
В Европе появится «исламский Ватикан»
Новое государство приютит либеральных мусульман. Они пьют алкоголь, едят свинину и бесят ИГИЛ
10 минут чтения
Я россиянка, а моя жена — украинка
Общество
Я россиянка, а моя жена — украинка
Я хотела остаться в России, но эмигрировала ради любимого человека
8 минут чтения
Майора полиции убил ее собственный муж
Криминал
Майора полиции убил ее собственный муж
Она годами жаловалась на насилие и побои и пыталась с ним развестись. Коллеги из МВД ничего не делали
4 минуты чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.