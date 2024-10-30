СМИ: в новом году россияне впервые ощутят на себе последствия войны

Представитель спецслужб одной из европейских стран сообщил журналу The Economist, что в 2025 году российские семьи впервые с начала войны ощутят на себе экономические трудности.
В следующем году российские власти планируют потратить на военные расходы треть всего бюджета. Источник The Economist считает, что это угрожает гражданской экономике России. Вероятно, инфляция в этом году уже вдвое превысила официальный прогноз, отмечают журналисты.
Простые российские семьи почувствуют экономические последствия такого шага. Также, по словам источника издания, от войны начинают уставать семьи участников вторжения в Украину, например жены и матери военных.
Несмотря на экономические трудности, военная экономика России продержится еще долго, пишет The Economist. Британский военный эксперт Джек Уотлинг считает, что, хотя Россия и не сможет воевать вечно, в нынешней ситуации Украина может «достичь своего предела первой».
По подсчетам Русской службы Би-би-си и «Медиазоны», к 25 октября потери России за два с половиной года вторжения в Украину превысили 75 тысяч человек.
После объявления мобилизации в сентябре 2022 года в России появилось движение жен мобилизованных, которые требуют вернуть военных домой. В ответ власти запрещают их акции и преследуют активисток. Одной из наиболее известных участниц движения стала москвичка Мария Андреева, в мае 2024 года Минюст признал ее «иноагентом».
Согласно сентябрьскому соцопросу проекта «Хроники», даже среди сторонников Владимира Путина 61% выступают за заключение мира с Украиной, а 83% хотят, чтобы правительство России сосредоточилось на внутренних социальных и экономических проблемах страны.