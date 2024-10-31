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Мир

За переход дороги в неположенном месте в ОАЭ смогут сажать в тюрьму

2 минуты чтения 31.10.2024

В марте следующего года в Объединенных Арабских Эмиратах вступит в силу новый закон о правилах дорожного движения, согласно которому за переход дороги с ограничением скорости 80 километров в час и выше в неположенном месте пешехода могут отправить в тюрьму на срок от трех месяцев. Об этом сообщает Khaleej Times.

Как пишет издание, помимо тюремного срока нарушителя могут оштрафовать на сумму от 10 тысяч дирхамов (около 265 тысяч рублей) вне зависимости от того, привело нарушение ПДД к аварии или нет. За переход любой другой дороги в не предназначенном для этого месте или на красный сигнал светофора пешеходу будет грозить штраф от пяти тысяч дирхамов (около 130 тысяч рублей) и тюремное заключение.

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«Очень приятно видеть, что власти уделяют внимание этой важной проблеме. Работая в дорожном департаменте, я встречался с нарушителями, которым выписывали очень большие штрафы. Суммы, которые им приходилось заплатить, и процедуры, через которые им требовалось пройти, не считая неловкости перед друзьями и семьей, привели к нежеланию повторять подобные нарушения», — заявил Мустафа Аль Дах, основатель MA-Traffic Consulting и бывший глава отдела изучения дорожного движения в полиции Дубая. 

По его словам, ужесточение наказания для нарушителей ПДД говорит о том, что для властей «безопасность является главным приоритетом, и правительство серьезно относится к тому, чтобы заставить всех следовать правилам».

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Аль Дах считает, что новый закон поможет повысить безопасность на дорогах. Он сослался на принятый в июле прошлого года закон, согласно которому иностранных водителей грузовиков могут оштрафовать на 50 тысяч дирхамов (1,3 миллиона рублей) и депортировать из ОАЭ за проезд на красный свет.

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