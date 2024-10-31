Девушка обрызгала таксиста из перцового баллончика за чтение молитвы

В Нью-Йорке пассажирка обрызгала таксиста-мусульманина из перцового баллончика из-за чтения молитвы на арабском языке. Ей предъявлены обвинения в преступлениях на почве ненависти, пишет CNN со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры.

По данным надзорного органа, инцидент произошел недалеко от Центрального парка в Верхнем Ист-Сайде в ночь на 31 июля. В ту ночь 45-летний водитель Uber Шохель Махмуд вез пассажиров, которые сидели на заднем сидении. Когда на перекрестке загорелся красный, Махмуд притормозил и стал читать молитву на арабском языке, что не понравилось одной из пассажирок.

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Как сообщили в прокуратуре, 23-летняя жительница Нью-Йорка Дженнифер Гилбо достала перцовый баллончик и обрызгала лицо водителя. Спрей вызвал у Махмуда «жжение, покраснение и боль», говорится в пресс-релизе надзорного органа.

«Дженнифер Гилбо необоснованно напала на водителя-мусульманина, который просто выполнял свою работу. Пострадавший — трудолюбивый житель Нью-Йорка, который не должен сталкиваться с подобной ненавистью из-за своей личности. Каждый может жить и работать в Манхэттене», — заявил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг.

Отмечается, что после произошедшего Махмуд позвонил в службу 911. Нападавшую задержали.

28 октября Верховный суд предъявил Гилбо многочисленные обвинения в преступлениях на почве ненависти. По данным прокуратуры, обвиняемая должна предстать перед судом в январе 2025 года.