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Мир

Северная Корея испытала способную долететь до США с ядерными боеголовками ракету

2 минуты чтения 31.10.2024

31 октября КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Улучшенные ракеты теперь могут пролетать на более дальние дистанции — так Северная Корея продемонстрировала свой потенциал запускать ядерные боеголовки по территории США. Об этом сообщает AP News.

Как сообщает издание, испытания ракет — это угроза в сторону США на фоне грядущих выборов, а также ответом на обвинения в отправке северокорейских солдат в Украину. Некоторые эксперты уверены, что Россия могла предоставлять технологическую помощь в разработке баллистических ракет дальнего действия. 

Как сообщили северокорейские СМИ, лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями усовершенствованных баллистических ракет и заявил, что их использование — «уместный военный шаг», в случае если придется отвечать на «действия врагов, которые угрожают безопасности страны». 

Он также сказал, что «различные авантюрные военные маневры» врагов КНДР подчеркивают необходимость для страны наращивать ядерный потенциал. Более того, он пригрозил, что Северная Корея никогда не откажется от политики наращивания ядерных сил. 

Ранее власти КНДР заявляли, что подобная политика наращивания ядерного потенциала — единственный способ для страны противостоять совместным военным учениям между США и Южной Кореей, хотя Вашингтон и Сеул неоднократно заявляли, что у них нет намерений атаковать Северную Корею. По данным AP News, военные эксперты уверены, что КНДР использует эти совместные учения как оправдание для увеличения своего военного арсенала, чтобы принудить США и Южную Корею к уступкам, когда дипломатическое общение возобновится.

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