Цены в «Пятерочке» растут в полтора раза быстрее официальной инфляции

Цены на 870 тысяч товаров ассортимента магазинов сети «Пятерочка» за это время выросли почти втрое, тогда как Росстат признает лишь двукратное подорожание тех же продуктов, подсчитали журналисты «Новой газеты Европа».

Журналисты на основе выборки в виде чеков из «Пятерочки» рассчитали «альтернативную инфляцию» с 2014 года, — когда Россия аннексировала Крым и впервые вторглась на юго-восток Украины. Цены в «Пятерочке» выросли почти втрое, тогда как доходы граждан — только вдвое, подсчитала газета.

С февраля 2022 года инфляция ускорилась — цены в «Пятерочке» выросли на 57%, а в среднем по Росстату — на 26%, обратили внимание журналисты. По их словам, с 2023 года базовые продукты у этого ритейлера стали стоить дороже, чем считает Росстат.

Из продуктов питания за десять лет сильнее всего выросли цены на яйца, крупы и муку. «Но еще значительнее, чем продовольствие, подорожали алкоголь, моющие средства и предметы гигиены», — пишет «Новая газета Европа».

Газета привела в пример стоимость пачки риса в «Пятерочке» летом 2014 года — 43 рубля. К лету 2024-го стоимость такой же упаковки выросла в три раза, до 131 рубля, следует из расчетов. Десяток яиц десять лет назад в магазинах сети стоил 39 рублей, а сейчас — 123. Цена килограмма цветной капусты изменилась с 63 до 210 рублей.

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Для своих расчетов журналисты использовали каталоги «Пятерочки» в 34 крупных российских городах, взятые с сайта-агрегатора скидок. В каталогах оказалось около миллиона товаров, у 872 тысяч из них были указаны промо-цены — именно их использовала для сравнения чеков газета.

Россияне за последние десять лет стали зависимы от промо-акций в торговых сетях, сообщил изданию анонимный эксперт по ретейлу. «Желтые, красные или перечеркнутые ценники — это сейчас примерно половина ассортимента торговых сетей», — сказал эксперт.

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Среди регионов, где за последние годы рост цен оказался наиболее заметен, — северо-запад страны, включая Санкт-Петербург, Мурманск, Великий Новгород. Сильнее всего от удорожания товарного набора супермаркетов пострадали более бедные слои населения, пишет газета. По ее данным, самый высокий рост среднего чека произошел у жестких дискаунтеров: «Светофор», Fix Price, «Победа», «Маяк» и «Чижик».

«Пятерочка» конкурирует с «Магнитом» за статус самой крупной торговой сети России. Сеть принадлежит X5 Group и насчитывает около 21 500 магазинов.

В 2024 году в России из продуктов питания заметнее всего подорожало сливочное масло — на 26%. В прошлом году сильнее всех дорожали яйца и курятина. С начала 2025 года цены на продукты могут вырасти в среднем на 8-15%, особенно фрукты, овощи, молоко и мясо.