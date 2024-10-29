EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Продукты питания подорожают в новом году

19:48 29.10.2024

С нового года в России на 15-20% подорожают фрукты и овощи, на 10-15% — молочные продукты, на 10-12% — мясные. В среднем рост цен на продукты питания составит 8-15%, сообщило «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию экспортеров и импортеров, а также экспертов рынка товаров и услуг.

Средняя стоимость литра молока может подняться до 90 рублей, килограмм говядины — до 800 рублей, а килограмм свинины — до 600 рублей, рассказал вице-президент Ассоциации, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер.

По его мнению, на стоимость фруктов и овощей сильнее всего влияет дефицит импортных поставок. Средняя стоимость картофеля в 2025 году может увеличиться до 40 рублей за килограмм, а помидор — до 150 рублей за килограмм, сообщил Леер. Средний рост цен на все продукты будет около 8-12%, сказал эксперт.

Мы с семьей живем на 30 тысяч в месяц
Мы с семьей живем на 30 тысяч в месяц
Я — жена военного, и его зарплата — единственный источник дохода для нас и ребенка. Мы взяли ипотеку, делаем ремонт служебной квартиры и жестко экономим
Общество5 минут чтения

Из-за роста стоимости сырья и логистики, а также колебаний курса валют, продовольственные товары способны подорожать в среднем на 10-15%, заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Транспортные расходы заставят дорожать даже такой товар первой необходимости как хлеб, сказал аналитик. По его словам, цены на продукты питания — «одна из самых волатильных категорий».

Меню в кафе и ресторанах, билеты в кино и театры подорожают на 10-15%, заявил «Прайм» руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Услуги образовательных учреждений, в том числе государственных, в новом году вырастут как минимум на 10%, предположил экономист.

Я вожу автобус, и мне нравится
Я вожу автобус, и мне нравится
Закончив ВШЭ, я устроился в управление транспорта, а на маршруты выхожу для души — об этом я мечтал с детства
Общество5 минут чтения

Тепло, горячая и холодная вода, газ и электроэнергия будут стоить на 10-15% дороже. Стоимость проезда на общественном транспорте будет похожим образом проиндексирована, сказал представитель AMarkets Деев.

С января ряд продуктов подорожал выше уровня официальной инфляции. За последний год заметнее всех выросло в цене сливочное масло — на 25,9%, согласно данным Росстата. Поставки этого товара из-за границы упали в четыре раза, а несколько российских производителей с конца октября приостановили производство. Торговые сети сообщают о случаях кражи пачек масла с полок магазинов.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Общество
Я воевал в Украине и выбрал тюрьму, чтобы не убивать
Теперь я свободен, а в колонии было не так уж и страшно
12 минут чтения
В Европе появится «исламский Ватикан»
Мир
В Европе появится «исламский Ватикан»
Новое государство приютит либеральных мусульман. Они пьют алкоголь, едят свинину и бесят ИГИЛ
10 минут чтения
Я россиянка, а моя жена — украинка
Общество
Я россиянка, а моя жена — украинка
Я хотела остаться в России, но эмигрировала ради любимого человека
8 минут чтения
Майора полиции убил ее собственный муж
Криминал
Майора полиции убил ее собственный муж
Она годами жаловалась на насилие и побои и пыталась с ним развестись. Коллеги из МВД ничего не делали
4 минуты чтения
Настоящая причина войны
Политика
Настоящая причина войны
Реальная картина войны доступна всем, но готовых взглянуть в лицо фактам немного. Нет среди них и того, кто начал эту войну из чувства обиды
4 минуты чтения
Убить дракона
Общество
Убить дракона
Ильдар Дадин был символом мирного протеста — и погиб с оружием в руках. Вот его история
15 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.