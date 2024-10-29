Продукты питания подорожают в новом году

С нового года в России на 15-20% подорожают фрукты и овощи, на 10-15% — молочные продукты, на 10-12% — мясные. В среднем рост цен на продукты питания составит 8-15%, сообщило «Прайм» со ссылкой на Ассоциацию экспортеров и импортеров, а также экспертов рынка товаров и услуг.

Средняя стоимость литра молока может подняться до 90 рублей, килограмм говядины — до 800 рублей, а килограмм свинины — до 600 рублей, рассказал вице-президент Ассоциации, управляющий партнер юридической компании «Лекс Альянс» Артур Леер.

По его мнению, на стоимость фруктов и овощей сильнее всего влияет дефицит импортных поставок. Средняя стоимость картофеля в 2025 году может увеличиться до 40 рублей за килограмм, а помидор — до 150 рублей за килограмм, сообщил Леер. Средний рост цен на все продукты будет около 8-12%, сказал эксперт.

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Из-за роста стоимости сырья и логистики, а также колебаний курса валют, продовольственные товары способны подорожать в среднем на 10-15%, заявил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Транспортные расходы заставят дорожать даже такой товар первой необходимости как хлеб, сказал аналитик. По его словам, цены на продукты питания — «одна из самых волатильных категорий».

Меню в кафе и ресторанах, билеты в кино и театры подорожают на 10-15%, заявил «Прайм» руководитель департамента продаж и клиентской поддержки компании «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. Услуги образовательных учреждений, в том числе государственных, в новом году вырастут как минимум на 10%, предположил экономист.

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Тепло, горячая и холодная вода, газ и электроэнергия будут стоить на 10-15% дороже. Стоимость проезда на общественном транспорте будет похожим образом проиндексирована, сказал представитель AMarkets Деев.

С января ряд продуктов подорожал выше уровня официальной инфляции. За последний год заметнее всех выросло в цене сливочное масло — на 25,9%, согласно данным Росстата. Поставки этого товара из-за границы упали в четыре раза, а несколько российских производителей с конца октября приостановили производство. Торговые сети сообщают о случаях кражи пачек масла с полок магазинов.