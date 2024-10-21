«Дикси» начал убирать с полок масло из-за дефицита и воровства

В санкт-петербургских магазинах сети «Дикси» на полках со сливочным маслом начали появляться объявления с просьбой обращаться за товаром к продавцам. На самих полках товар отсутствует, есть только ценники, сообщило местное издание «Продукт медиа».

«С ассортиментом масла в наличии вы можете предварительно ознакомиться по ценникам», — говорится в объявлении, фото которого опубликовали журналисты.

Представители торговой сети сообщили изданию, что сливочное масло всегда было «одним из самых подверженных кражам продуктов». Теперь, когда его ассортимент сократился, а цены выросли, ретейлеры предпринимают «дополнительные меры для предотвращения воровства».

Издание привело в пример петербургские магазины сеть «Вкусвилл», где в холодильниках на кассе держат сливочное масло, икру, дорогой алкоголь и мясные деликатесы. С осени 2023 года на брекетах сливочного масла в Петербурге встречаются rfid-метки, которые должны сигнализировать охране магазина о попытке вынести товар без оплаты.

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Сливочное масло стало «фактически единственным» молочным продуктом, продажи которого в торговых сетях за год сократились, заявили специалисты NielsenIQ. По их словам, причиной стали рост цен и отказ производителей проводить скидочные акции в рознице «из-за высоких издержек».

За год рыночная стоимость сливочного масла выросла на 25,9%, а с начала года по начало октября — на 20,2%, до 1,04 тысяч рублей за килограмм, привел данные Росстата «Коммерсантъ». Для торговых сетей закупка сливочного масла в октябре по сравнению с началом года подорожала на 31% дороже, сообщили газете в объединяющей ретейлеров Ассоциации компаний розничной торговли.

В Минсельхозе рост цен на сливочное масло объяснили «ростом доходов населения» и спросом «со стороны бизнеса». Представители ведомства сообщили, что ведут «работу по увеличению импортных поставок» из так называемых дружественных стран, чтобы оказать «стабилизирующее влияние на ценовую ситуацию».

Госдума направила в Минэкономразвития обращение с просьбой ввести государственное регулирование цен на сливочное масло.