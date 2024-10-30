Зеленский обвинил США в утечке секретных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский 30 октября дал интервью европейским СМИ, в котором обвинил США в разглашении информации о переговорах про поставку Украине крылатых ракет большой дальности «Томагавк». Видео разговора публикует официальный YouTube-канал Зеленского.

Газета The New York Times 29 октября опубликовала статью о «плане победы» Владимира Зеленского. Источник газеты сообщил, что в секретной части своего плана Зеленский попросил у США ракеты «Томагавк» с дальностью 2500 километров. Зеленский был «ошеломлен», услышав отказ Джо Байдена, рассказывали американские чиновники.

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«Это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это означает, что между партнерами нет никаких секретов», — прокомментировал президент Украины информацию о просьбе поставить Украине крылатые ракеты.

Дальность ракет «Томагавк» в семь раз превышает дальность уже поставленных Украине ракет ATACMS. Если бы их запустили с территории Украины, они могли бы долететь до Мурманской области на севере России и до Урала на востоке. Источники поделились с The New Times, что в курсе, как именно ВСУ планировало применять оружие такой дальности.

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Президент Украины впервые представил свой «план победы» Джо Байдену в сентябре 2024 года во время визита в США. Позднее газета The Wall Street Journal писала, что в Вашингтоне «не впечатлились» планом. В октябре Зеленский представил свою программу в Верховной Раде и в Европе. Bloomberg сообщал, что несколько европейских стран согласились поддержать «план победы».