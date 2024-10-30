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Мир

Пассажирки самолета подрались из-за красной кепки Трампа

2 минуты чтения 30.10.2024

Две пассажирки подрались из-за знаменитой красной кепки бывшего президента США Дональда Трампа, которую надела одна из них. Их сняли с рейса, пишет The Sun.

Инцидент произошел 28 октября. В тот день самолет авиакомпании British Airways завершал посадку на рейс Лондон—Остин, штат Техас. По словам очевидцев, одной из пассажирок не понравилось, что другая женщина была в красной кепке Дональда Трампа со слоганом Make America Great Again (MAGA), которую носят республиканцы, и попросила снять ее.

Между женщинами начался конфликт. После посадки на рейс, пассажирки стали драться уже на борту самолета. Капитан воздушного судна был вынужден вызвать сотрудников полиции аэропорта, чтобы разнять женщин и вывести их из самолета. Сообщается, что обе пассажирки приобрели билеты в Premium Economy — премиум-версия экономкласса. 

По данным издания, самолет рейса BA191 должен был вылететь из аэропорта в 12:10. В итоге он взлетел в воздух с задержкой в два часа и без двух женщин на борту.

Полиция опросила подравшихся пассажирок и отпустила. Сообщается, что обе выдвинули обвинения в хулиганстве против друг друга. Начато расследование. 

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«В понедельник, 28 октября, около 12:45 полиция Хитроу была уведомлена о происшествии с участием двух женщин, ожидающих посадки на рейс в терминале номер пять. Женщины 40 и 60 лет подали взаимные обвинения в хулиганстве. Ведется расследование», — сообщил представитель полиции. 

British Airways, в свою очередь, опубликовала заявление, в котором извинилась перед пассажирами за задержку и подчеркнула, что «сделала все возможное, чтобы как можно скорее отправить их в путь».

Источник лондонского аэропорта Хитроу сообщил The Sun, что подобного инцидента у авиакомпании еще не было. «Сотрудники British Airways не могут припомнить, чтобы рейс когда-либо задерживался из-за кепки пассажира. Это было экстраординарно», — сказал он.

Источник отметил, что сейчас в США растет напряженность из-за предстоящих выборов. По его словам, члены экипажа не могли рисковать «подобным столкновением на высоте 30 тысяч футов (более девяти тысяч метров)».

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