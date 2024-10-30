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Мир

Экономика Германии показала «лучик надежды» и избежала рецессии  

2 минуты чтения 30.10.2024

Экономика Германии в третьем квартале 2024 года начала расти, несмотря на опасения по поводу вероятной рецессии. Рост немецкого ВВП способствовал росту экономики Европы в целом. Об этом говорится в отчете Федерального статистического агентства Германии (Destatis).

Как правило, рецессией называют ситуацию, когда реальный ВВП страны снижается в течение двух кварталов подряд. Аналитики ожидали такого сценария и для Германии, так как показатель ВВП сократился на 0,3% во втором квартале 2024 года. Однако этого не произошло: согласно данным Destatis, в третьем квартале немецкий ВВП вырос на 0,2% благодаря увеличившимся расходам правительства и домохозяйств.

Аналитики из Trading Economics прогнозируют дальнейшее увеличение крупнейшей экономики Европы. В частности, в четвертом квартале 2024 года они ожидают рост ВВП Германии на 0,3%, а в 2025 году — как минимум на 0,6%.

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«Это пока еще далеко от того, что нам нужно, но, по крайней мере, это лучик надежды. Экономика оказалась более устойчивой, чем прогнозировалось ранее, а техническая рецессия, которую ожидали многие, не случилась», — заявил министр экономики Германии Роберт, которого цитирует агентство Reuters.

Главный экономист частного банка Hauck Aufhaeuser Lampe Александр Крюгер объяснил рост ВВП в Германии тем, что потребители «ослабили бдительность». В частности, в стране начинает ослабляться инфляционный шок, который был вызван началом войны в Украине. Из-за этого резко выросли цены на энергоносители и продукты питания, что изменило привычки потребителей и бизнеса. «Под тяжестью множества структурных слабостей экономика подает признаки жизни», — заключил Крюгер.

Руководитель отдела макроэкономики в банковской группе ING Карстен Бжески заявил, что Германии удалось избежать технической рецессии, однако пока что не удалось вернуть экономику на уровень до пандемии COVID-19. «Экономика Германии по-прежнему едва ли больше, чем в начале пандемии», — заявил он.

The Guardian отмечает, что рост ВВП Германии обеспечил рост экономики еврозоны: в третьем квартале ее ВВП увеличился на 0,4%. Этот показатель вдвое превышает прогнозы: аналитики считали, что рост не превысит 0,2%.

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