Дом из «Очень странных дел» выставили на Airbnb

Дом в городе Фейетвилл, штат Джорджия, где проходили съемки первых трех сезонов сериала «Очень странные дела», стал доступен для аренды с помощью сервиса Airbnb. Арендодатели, сдающие бывшую декорацию из научно-фантастического хоррора Netflix, постарались воссоздать обстановку комнат и прилегающей территории, обратило внимание издание TMZ.

Согласно сюжету фильма, дом находился в вымышленном городе Хоукинс штата Индиана. В доме жила семья Байерс, которую сыграли Вайнона Райдер, Ноа Шнапп и Чарли Хитон.

Здание было выставлено на продажу в 2022 году. Новые владельцы сразу планировали отремонтировать дом и начать сдавать его в аренду, сообщили журналисты.

Сейчас строение принадлежит инвестиционной платформе Arrived, которая предлагает вложить от 100 долларов, чтобы «стать владельцами небольшого кусочка истории сериала» и начать получать доход от сдачи бывшей декорации в аренду.

Судя по фото на сайте Airbnb, в гостиной дома воссоздана «алфавитная стена» с рождественскими гирляндами. Также там есть «рок-н-ролльная спальня Джонатана», а по всем комнатам расставлены и разложены предметы, напоминающие реквизит из сериала — вплоть до рисунков Одиннадцатой и набора для игры в D&D.

На Airbnb арендодателем значится The Byers House. Созданный около месяца назад профиль хозяина не заполнен. В объявлении указано, что дом рассчитан на шесть гостей, имеет три спальни и две ванные. Одна ночь, если бронировать на ближайшие недели, стоит от 693 долларов без налогов — однако хозяева сдают дом минимум на две ночи.

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Сериал «Очень странные дела» выходит на стриминговом сервисе Netflix с 2016 года. Сейчас ведутся съемки пятого сезона, который создатели собираются сделать финальным. Съемки проходят в Джорджии, сообщили журналисты TMZ. По их словам, исполнитель одной из главных ролей Дэвид Харбор сказал, что финал сериала «будет слезливым».