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Мир

Африка может стать «ключом» к будущим медицинским исследованиям

2 минуты чтения 30.10.2024

Один из ведущих ученых африканского континента профессор Келли Чибале, чья компания H3D разрабатывает лекарства от малярии и туберкулеза, которыми преимущественно болеют африканцы, заявил, что Африка может стать «ключом» будущих медицинских исследований. У континента действительно есть большой плюс — разнообразие генов. Это могло бы помочь в создании эффективных лекарств. Об этом сообщает The Guardian. 

Генетическое разнообразие, о котором идет речь, могло бы помочь правильно «откалибровывать» лекарства — именно гены отвечают за то, как организм реагирует на них. Если лекарство выводится из организма быстро — доза слишком мала, задерживается надолго — значит, существует риск лекарственной передозировки. 

Поскольку в Африке это разнообразие представлено шире всех, Чибале считает, что именно здесь нужно проводить клинические испытания. Так будет легче определить частоту, с которой необходимо принимать лекарство, и эффективную дозу до того, как лекарство попадет на рынок. Тем более что некоторые мировые регуляторы ввели генетическое разнообразие как одно из необходимых условий попадания на медицинский рынок. 

«Я считаю, что если вы действительно уверены в [начале] клинических испытаний [лекарства], то необходимо начинать их в Африке. Почему? [Потому что] велика вероятность, что если лекарство сработает здесь, то оно сработает и в других местах [в мире]…» — рассказал Чибале журналистам. 

Сейчас около 18% мирового населения родом из Африки, и людей на континенте становится только больше — одно из редких мест, в котором количество населения не упадет к концу XXI века. При этом только 3% клинических испытаний приходятся на африканский континент, хотя по статистике 20% от всего числа заболеваний в мире приходятся именно на него.

Профессор Чибале хочет изменить эту ситуацию, но опасается, что есть риск столкнуться с сопротивлением африканцев. Во время активной колонизации и апартеида они пережили большое количество насилия со стороны медработников и вряд ли захотят, чтобы над ними «ставили опыты».

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