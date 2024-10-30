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Мир

Названы 50 лучших баров в мире

2 минуты чтения 30.10.2024

В Мадриде прошла церемония награждения лучших баров в мире в 2024 году по версии ассоциации World’s 50 Best. Об этом пишет СNN.

Лучшим баром в уходящем году был назван Handshake Speakeasy, расположенный в модном районе Колония-Хуарэс в столице Мексики, Мехико. Бар спикизи формата открыл свои двери только в 2023 году, но уже тогда он попал в тройку лучших по версии World’s 50 Best.

На втором месте оказался еще один новичок в барной индустрии — гонконгский Bar Leone, выполненный в итальянском стиле. В июле этого года Bar Leone был признан лучшим баром в Азии.  

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Тройку лидеров замыкает Sips — барселонский бар, лидер прошлогоднего рейтинга лучших баров. Это заведение на 33 места открылось в 2021 году и уже через два года получило титул лучшего в мире.

В десятке лучших также оказались бары Tayer + Elementary в Лондоне, Jigger & Pony в Сингапуре, Line в Афинах, Tres Monos в Буэнос-Айрес, Alquimico в Картахене в Колумбии, Zest в Сеуле и Paradiso в Барселоне.

Самое большое количество баров, отмеченных наградами, расположены в Нью-Йорке и Лондоне. Жюри включило в список по четыре бара из этих городов.

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Награждения также присудили и самим барменам. В этом году приз в номинации «Bartender’s bartender» выиграл Йэн Макферсон из эдинбургского бара Panda & Sons. Этот бар занял 30-е место в рейтинге 50 лучших.

Макферсон, который также производит линейку алкогольного мороженого Senor Scoops, был отмечен коллегами за юмор и инновационный подход к работе.

«Спасибо всем, кто проголосовал за меня и настолько оценил мою работу. Спасибо потрясающим командам, с которыми мне приходится работать. Они воплощают мои идеи в жизнь лучше, чем я мог бы сделать это сам», — сказал бармен.

World’s 50 Best Bars — это ассоциация в которую входят более 700 экспертов барной индустрии по всему миру. По словам членов жюри, у них нет конкретных критериев отбора — они ориентируется лишь на свое личное мнение.

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