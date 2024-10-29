Россию заподозрили в получении украденного элитного сыра на сотни тысяч евро

Мошенники украли крупную партию элитного сыра на сумму 300 тысяч фунтов (более 360 тысяч евро) у британской компании Neal’s Yard Dairy. Один из производителей сыра заявил, что украденную молочную продукцию могли продать в Россию. Об этом пишет Би-би-си.

Neal’s Yard Dairy занимается оптовой и розничной торговлей британского и ирландского сыра. Несколько дней назад компания сообщила, что к ней обратились люди за крупной партией элитного сыра чеддер. Сотрудники Neal’s Yard Dairy приняли их за поставщиков молочной продукции крупному французскому ритейлеру и передали им 950 кругов сыра весом более 22 тонн. Позже выяснилось, что названной «поставщиками» фирмы не существует.

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Общая сумма партии элитного сыра, которую получили мошенники, составила более 300 тысяч фунтов. В числе тех сыров были Hafod Welsh стоимостью 19,90 фунта за 300 грамм, а также Westcombe и Pitchfork — по 7,15 и 11 фунтов за 250 грамм.

Одним из пострадавших оказался Патрик Холден — владелец валлийской фермы, в которой готовят чеддер Hafod. В интервью BBC Radio 4 производитель поделился, что он и сама компания Neal’s Yard Dairy были очень рады крупному заказу.

Произошедшее он назвал «хитроумным трюком» и заявил, что эту партию могли продать в Россию или на Ближний Восток. «Они уже получили 300 тысяч фунтов, эти преступники, и если они продадут сыр, то получат еще больше», — сказал он.

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По его словам, сырная отрасль — довольно небольшая, поэтому все в этом бизнесе держится на доверии и связях. «Еще больший шок вызывает то, что это произошло с продуктом, весь путь которого от производителя до конечного потребителя славится своей прозрачностью и опирается на открытость и доверие», — отметил Холден.

Би-би-си пишет, что лондонская полиция подтвердила кражу крупной партии сыра. По этому факту начато расследование.