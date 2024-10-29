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Мир

ВМС США извинились за уничтожение деревни аборигенов на Аляске 

2 минуты чтения 29.10.2024

Военно-морские силы (ВМС) США принесли официальные извинения за нападение на деревню Ангун на юго-востоке Аляски в XIX веке. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP).

Речь идет о событиях, произошедших 26 октября 1882 года. Тогда американские морские пехотинцы высадились и напали на деревню аборигенов Аляски — индейского народа тлинкиты, в которой проживали 420 человек. Военные сначала обстреляли поселение, а затем взяли его штурмом и разграбили. Они подожгли дома аборигенов, а также уничтожили запасы продовольствия, приготовленные на зиму.

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«ВМС признают боль и страдания, причиненные народу тлинкитов, и мы признаем, что эти неправомерные действия привели к потере жизни, потере ресурсов и культурных ценностей, а нанесли межпоколенческую травму этим кланам», — заявил командующий северо-западным регионом американских ВМС контр-адмирал Марк Сукато на церемонии, прошедшей в Ангуне в годовщину трагедии. «ВМС очень, очень серьезно относятся к значению этого действия и знают, что извинения давно назрели», — добавил он.

Как отмечает AP, в 1973 году потомки пострадавших жителей Ангуна получили 90 тысяч долларов. в качестве компенсации за произошедшее, однако извинения им никто не принес.

С тех пор жители деревни добивались официальных извинений, начиная каждую ежегодную церемонию памяти жертв нападения с трехкратного вопроса: «Есть ли здесь кто-нибудь из ВМС, кто мог бы извиниться?»

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Нападение на Ангун было не единственным подобным инцидентом между американскими военными и жителями Аляски после того, как правительство США купило эту территорию у России в 1867 году. Так, в сентябре представители ВМС США принесли официальные извинения за нападение на другое поселение тлинкитов — деревню Кейк, которую американские морские пехотинцы обстреляли и подожгли в 1869 году.

В свою очередь, глава деревни Джоэл Джексон отметил, что лидеры общин могут и не принять извинения, которые, по его словам, не способны «стереть из памяти то, что было сделано».

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