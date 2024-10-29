В музее нашли рукопись Шопена с неизвестным миру вальсом

В хранилище музея в США нашли 200-летнюю нотную рукопись польского композитора Фредерика Шопена. Эксперты предположили, что это произведение является ранее неизвестным миру вальсом, пишет The New York Times.

Манускрипт был обнаружен куратором Робинсоном МакКлелланом в хранилище Библиотеки и музея Моргана в Нью-Йорке. Просматривая коллекции культурных артефактов, МакКлеллан заметил ветхий кусок бумаги с нотами и подписью «Вальс. Шопен».

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Фотографию находки мужчина отправил знакомому эксперту по произведениям Шопена Джеффри Каллбергу из Университета Пенсильвании. «У меня просто отвисла челюсть. Я уверен, что никогда раньше этого не видел», — ответил Каллберг.

Музей вместе с экспертами провел исследование найденного манускрипта — анализ почерка подтвердил, что он действительно принадлежит Шопену. Бумага и чернила также соответствуют эпохе, в которую жил композитор. На фотографии ветхого листа видно, что нотный стан исписан рисунками, что, по словам специалистов, является характерной чертой творчества Шопена.

«Мы полностью уверены в нашем выводе. Теперь пришло время представить эту находку миру», — сказал МакКлеллан.

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В музее сообщили, что найденное произведение относится к периоду между 1830 и 1835 годами, когда Шопену было чуть больше двадцати лет.

The New York Times отмечает, что эта находка может вызвать споры в мире классической музыки, где новости о найденных шедеврах часто воспринимаются скептически из-за потенциальных подделок и фальсификаций. Новые произведения Шопена, умершего в 1849 году в возрасте 39 лет, появляются крайне редко. За всю жизнь он написал около 250 произведений — почти все из них для сольной игры на фортепиано.