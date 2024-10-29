В средневековом поместье эпохи Тюдоров нашли проклятия и защищающие от колдовства знаки

Благотворительная организация English Heritage обнаружила «ошеломительное количество» знаков защиты от ведьм и выгравированных на стенах проклятий в средневековой усадьбе эпохи Тюдоров в Англии. Об этом пишет The Guardian.

«Удивительно, что спустя столетия старинные здания, находящиеся под нашей опекой, все еще хранят секреты, ожидающие своего открытия», — заявил глава отдела коллекций в English Heritage Кевин Бут.

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Волонтер организации Рик Берри проводил исследование в усадьбе Гейнсборо Олд Холл, построенной в конце XV века. На стенах здания он обнаружил около 20 ритуальных защитных знаков — по его словам, это самое большое количество апотропейных символов (так называют ритуальные защитные знаки), найденных сотрудниками организации на охраняемых ими объектах.

Большая часть подобных знаков была сконцентрирована в крыле для слуг в Старом зале. Там Берри обнаружил знаки в виде цветка с шестью лепестками внутри круга, перекрещенные буквы V и пентакль — пятиконечная звезда, заключенная в окружность. В ту эпоху люди верили, что подобные символы защитят их от злых духов, ведьм и сглаза.

На стенах исторического объекта также были найдены более ста следов символов, которые как считалось, защищают жителей от пожара.

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«Почему в этом месте сконцентрировано такое количество защитных знаков, до сих пор остается загадкой», — сказал Бут.

Кроме того, исследование выявило несколько надписей с проклятиями, которые, как полагают, были сделаны в период, когда усадьбой владел купец Уильям Хикман. По данным благотворительной организации, Хикман был «безжалостным бизнесменом». В одной из таких надписей его имя написано вверх ногами — в то время считалось, что подобный прием мог наложить проклятие на упомянутого человека.