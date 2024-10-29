СМИ: израильский удар может оставить Путина без иранских ракет

Израиль своим ударом по военным заводам вывел из строя важнейший компонент иранской программы производства баллистических ракет. Теперь, по словам израильских источников Axios, Иран не сможет производить новые баллистические ракеты, а также ограничит их поставки йеменским хуситам и группировке «Хезболла» в Ливане. Израильский эксперт по Ближнему Востоку Аншель Пфеффер считает, что под угрозой и поставки ракет в Россию.

Израиль нанес удар по 12 объектам, на которых производится твердое топливо для баллистических ракет большой дальности, составляющих основную часть ракетного арсенала Ирана, пишет Axios со ссылкой на три анонимных израильских источника. Высокопоставленный американский чиновник подтвердил изданию, что возможности Ирана по производству ракет парализованы.

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Восстановление высокотехнологичного оборудования займет не менее года, так как Иран не производит его самостоятельно, а закупает у Китая, утверждают собеседники Axios. В то же время, по их словам, у Ирана по-прежнему остается большой запас баллистических ракет, но их поставки хуситам и «Хезболле» теперь под вопросом.

«Главным последствием израильских ударов по Ирану станет то, что Иран не сможет поставлять России новые баллистические ракеты в течение многих месяцев, пока он не восстановит свои производственные мощности», — пишет в соцсети X израильский эксперт по Ближнему Востоку и журналист Haaretz Аншель Пфеффер.

В свою очередь, Bild напоминает, что Иран с момента начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года поставляет баллистические ракеты режиму Владимира Путина.

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Израиль нанес удары по военным объектам Ирана 26 октября. Как сообщалось, израильским вооруженным силам (ЦАХАЛ) удалось уничтожить иранский стратегический оборонный потенциал. Речь идет о четырех батареях ПВО С-300, которые находились в стратегически важных местах и ​​защищали Тегеран, а также ядерные и энергетические объекты в стране. У Ирана они были двух моделей — российская С-300 и усовершенствованная модель иранского производства.

Кроме того, как пишет Axios, ЦАХАЛ атаковал завод по производству беспилотников и нанес «символический» удар по военной базе Парчин, которая в прошлом использовалась для исследований и разработки ядерного оружия.