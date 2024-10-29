Почти половина россиян пожаловалась на абьюз со стороны начальства

45% россиян признались, что сталкивались с абьюзом со стороны начальства. Это на 6% больше, чем полгода назад, сообщил рекрутинговый сервис SuperJob со ссылкой на результаты исследования, проведенного неделю назад.

Аналитики опросили 1 600 экономически активных россиян с опытом работы в 370 населенных пунктах всех федеральных округов. Чаще всех об абьюзе со стороны начальства рассказывали россияне в возрасте 35–44 лет, об абьюзе со стороны коллег — опрошенные моложе 34 лет, сообщил SuperJob.

Самым частым проявлением психологического насилия и злоупотребления властью со стороны руководства опрошенные назвали нарушения Трудового кодекса (30% случаев). Это сверхурочная работа, дополнительные непрофильные обязанности, невозможность получить больничный, труд в выходные, задержка или невыплата зарплаты.

14% всех опрошенных приходилось выслушивать на работе оскорбления, 13% сталкивались с публичной критикой, столько же — с психологическим давлением, сообщили специалисты SuperJob. 10% «выслушивали грубости», а 9% терпели самодурство или высокомерие.

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Более того, 4% опрошенных сказали, что сталкивались на работе с угрозами и шантажом, а 1% — с харассментом.

35% участников исследования признались, что испытывали абьюз со стороны коллег. На 15% опрошенных коллеги оказывали психологическое давление, 11% стали жертвами сплетен, а 8% — унижений и публичной критики, сообщил SuperJob. На необоснованные придирки пожаловались 7% респондентов.

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Женщины чаще мужчин делились историями о неподобающем отношении к ним руководства и коллег, рассказали аналитики сервиса.

В сентябре SuperJob сообщил, что работодатели стали охотнее рекрутировать людей старше 50 лет, объясняя дефицитом кадров на рынке труда.

Ранее аналитики сервиса сообщали, что получившие повышение по карьерной лестнице женщины чаще подают на развод, чем мужчины. Согласно другому исследованию SuperJob, замужние женщины с детьми более склонны соглашаться на командировки, чем незамужние женщины без детей.