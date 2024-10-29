EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Почти половина россиян пожаловалась на абьюз со стороны начальства

18:31 29.10.2024

45% россиян признались, что сталкивались с абьюзом со стороны начальства. Это на 6% больше, чем полгода назад, сообщил рекрутинговый сервис SuperJob со ссылкой на результаты исследования, проведенного неделю назад.

Аналитики опросили 1 600 экономически активных россиян с опытом работы в 370 населенных пунктах всех федеральных округов. Чаще всех об абьюзе со стороны начальства рассказывали россияне в возрасте 35–44 лет, об абьюзе со стороны коллег — опрошенные моложе 34 лет, сообщил SuperJob.

Самым частым проявлением психологического насилия и злоупотребления властью со стороны руководства опрошенные назвали нарушения Трудового кодекса (30% случаев). Это сверхурочная работа, дополнительные непрофильные обязанности, невозможность получить больничный, труд в выходные, задержка или невыплата зарплаты.

14% всех опрошенных приходилось выслушивать на работе оскорбления, 13% сталкивались с публичной критикой, столько же — с психологическим давлением, сообщили специалисты SuperJob. 10% «выслушивали грубости», а 9% терпели самодурство или высокомерие.

Я вожу автобус, и мне нравится
Я вожу автобус, и мне нравится
Закончив ВШЭ, я устроился в управление транспорта, а на маршруты выхожу для души — об этом я мечтал с детства
Общество5 минут чтения

Более того, 4% опрошенных сказали, что сталкивались на работе с угрозами и шантажом, а 1% — с харассментом.

35% участников исследования признались, что испытывали абьюз со стороны коллег. На 15% опрошенных коллеги оказывали психологическое давление, 11% стали жертвами сплетен, а 8% — унижений и публичной критики, сообщил SuperJob. На необоснованные придирки пожаловались 7% респондентов.

Я написала, что ищу мужа, и на меня обрушилась волна хейта
Я написала, что ищу мужа, и на меня обрушилась волна хейта
Меня называли нарцисской и сумасшедшей. Но я верю, что все делаю правильно
Интернет и мемы6 минут чтения

Женщины чаще мужчин делились историями о неподобающем отношении к ним руководства и коллег, рассказали аналитики сервиса.

В сентябре SuperJob сообщил, что работодатели стали охотнее рекрутировать людей старше 50 лет, объясняя дефицитом кадров на рынке труда.

Ранее аналитики сервиса сообщали, что получившие повышение по карьерной лестнице женщины чаще подают на развод, чем мужчины. Согласно другому исследованию SuperJob, замужние женщины с детьми более склонны соглашаться на командировки, чем незамужние женщины без детей. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

В Европе появится «исламский Ватикан»
Мир
В Европе появится «исламский Ватикан»
Новое государство приютит либеральных мусульман. Они пьют алкоголь, едят свинину и бесят ИГИЛ
10 минут чтения
Я россиянка, а моя жена — украинка
Общество
Я россиянка, а моя жена — украинка
Я хотела остаться в России, но эмигрировала ради любимого человека
7 минут чтения
Майора полиции убил ее собственный муж
Криминал
Майора полиции убил ее собственный муж
Она годами жаловалась на насилие и побои и пыталась с ним развестись. Коллеги из МВД ничего не делали
4 минуты чтения
Настоящая причина войны
Политика
Настоящая причина войны
Реальная картина войны доступна всем, но готовых взглянуть в лицо фактам немного. Нет среди них и того, кто начал эту войну из чувства обиды
4 минуты чтения
Убить дракона
Общество
Убить дракона
Ильдар Дадин был символом мирного протеста — и погиб с оружием в руках. Вот его история
15 минут чтения
Старые счеты
Криминал
Старые счеты
Пенсионерка из Красноярска стала жертвой заказного убийства. У преступления оказался неожиданный заказчик
9 минут чтения
Это будет в России — благодаря вам

Мы верим, что однажды цензура будет отменена, а журналистов перестанут объявлять «иноагентами» и сажать в тюрьмы.

Мы работаем, чтобы приблизить этот день, опираясь на помощь наших читателей. Поддержите «Холод» сегодня, чтобы сохранить свободную журналистику для лучшего будущего.