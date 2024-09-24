Женщины после повышения чаще подают на развод

Женщины, которых повышают до руководящих должностей, в полтора раза чаще подают на развод, чем продвигающиеся по карьерной лестнице мужчины. Об этом сообщается в результатах опроса сервиса по поиску работы Superjob.

В опросе приняли участие тысяча директоров и руководителей из разных регионов России, состоящие в официальном браке. 40% руководителей рассказали, что им приходилось переживать развод, причем мужчины разводились чаще женщин.

Однако на вопрос о том, кто был инициатором развода, половина опрошенных женщин указала на себя. Мужчины же утверждали, что они инициировали развод в 28% случаев. Почти 40% респондентов среди мужчин и треть среди женщин ответили, что решение о расторжении брака было общим.

Кроме того, 26% женщин отметили, что подали на развод после того, как получили повышение на работе. Мужчины уходили из семьи после продвижения в карьере в 17% случаев. В то же время большинство решений о разводе (63%) было принято до повышения кого-либо из членов семьи.

Летом этого года стало известно, что развод в России подорожает в восемь раз. С такой инициативой выступило Министерство финансов. Предполагается, что новые правила вступят в силу с 1 января будущего года.

Российские власти пытаются решить проблему большого числа разводов разными способами. В частности, в июле депутат Ярославской областной думы и директор Ярославского зоопарка Теймураз Бараташвили предложил закрепить главенство мужчины на законодательном уровне. По его мнению, «мужчины являются носителями врожденной морали и альтруизма», а статус главы семейства должен стать обязанностью.

Также Госдума предложила принудительно мирить россиян с помощью медиации перед процедурой развода. Там считают, что это тоже поможет уменьшить количество разводов и снизить нагрузку на суды.

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