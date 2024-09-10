Командировки больше всего любят замужние женщины с детьми

Две трети россиян положительно относятся к командировкам. Большинство из них — замужние женщины с детьми и холостые мужчины без детей. Такие данные в результате опроса получил сервис для поиска работы Superjob.

В опросе, который проводили с 9 по 27 августа этого года, приняли участие 1600 человек старше 18 лет из 368 населенных пунктов по всей России. Обязательным условием участия в опросе было наличие за последний календарный год хотя бы одной командировки.

Superjob отмечает, что среди любителей командировок больше всего женщин — 69%. Почти 80% из них состоят в браке и 75% имеют детей. При этом среди мужчин больше всего любят командировки те, у кого нет детей или супруги.

Сервис выделил несколько профессий, представители которых чаще готовы отправиться в служебные поездки. Среди них — инженеры различных специальностей, врачи и юристы.

13% опрошенных ответили, что они не любят командировки. В то же время каждый пятый респондент заявил, что не может дать однозначный ответ на вопрос, поскольку все зависит от того, куда именно предстоит ехать в командировку.

Ранее стало известно, что четверть молодежи в Дальневосточном федеральном округе готова к переезду ради работы. В целом по округу этот показатель равен 36%. Всего в России к релокации оказались готовы 22% населения.

Кроме того, большинство россиян рассказали о недовольстве своим начальством. Почти две трети опрошенных заявили, что руководители регулярно портят им настроение, причем у 12% респондентов это происходит каждый день. Больше всего жалоб на начальство было зафиксировано в Москве, меньше — в Новосибирской области.

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