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Общество

Соискателей старше 50 лет стали охотнее принимать на работу

12:51 29.09.2024

Работодатели стали более лояльно относиться к соискателям старше 50 лет и чаще принимать их на работу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса по поиску вакансий Superjob.

Как пишет издание, тенденция связана с дефицитом кадров на рынке труда. РБК отмечает, что доля претендентов на руководящие посты старше 50 лет составляет 32% среди мужчин и 14% среди женщин. При этом в Москве 40% компаний принимают на работу пенсионеров на общих основаниях, еще 27% — на некоторые должности.

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«Подбор персонала крайне усложнился: найти людей как никогда трудно, а потому долго и дорого. Встраиваясь в новую реальность, работодатели реализуют две стратегии: во-первых, больше ресурсов вкладывают в удержание персонала; во-вторых, расширяют воронку найма за счет работы с молодыми и возрастными соискателями», — утверждают в Superjob.

По данным РБК, в российских регионах наблюдается более острый дефицит рабочей силы. В целом по стране 44% работодателей готовы принимать на работу пенсионеров на общих основаниях. Чаще всего их берут на позиции квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.

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В Москве самые востребованные профессии у людей старше 50 лет — инжинер, менеджер по продажам, учитель и врач. Зарплатные ожидания у таких кандидатов начинаются от 90 тысяч рублей. При этом, согласно более раннему опросу Superjob, для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем была необходима зарплата в размере 250 тысяч рублей.

Также Superjob сообщал, что женщины, получившие повышение по карьерной лестнице, чаще подают на развод, нежели мужчины. Еще один опрос исследовал отношение россиян к командировкам. Его результаты показали, что чаще всего к рабочим поездкам готовы замужние женщины с детьми и холостые мужчины без детей.

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