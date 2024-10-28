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Мир

Найденная на парковке купюра принесла американцу выигрыш в миллион долларов

2 минуты чтения 28.10.2024

Американец выиграл миллион долларов, благодаря найденной на парковке 20-долларовой купюре. Об этом пишет CNN.

Плотник Джерри Хикс из города Баннер-Элк в американском штате Северная Каролина нашел на парковке круглосуточного магазина 20-долларовую купюру. Мужчина решил потратить эти деньги на лотерейный билет Extreme Cash.

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«В магазине не было лотерейного билета, который я хотел купить, поэтому я взял этот», — сказал он. Стерев защитное покрытие с билета, мужчина обнаружил там выигрыш в миллион долларов. Хикс поделился, что после получения выигрыша он хотел бы отправиться в ресторан и отпраздновать победу.

«Мы отправимся прямо в Golden Corral и съедим все, что там есть», — сказал он. Golden Corral — это американская сеть ресторанов, специализирующихся на формате «шведский стол» и гриль-меню. 

Мужчину пригласили в штаб-квартиру North Carolina Education Lottery, поздравили с победой и предложили несколько вариантов получения выигрыша. Американец мог сразу же забрать 600 тысяч долларов или в течение 20 лет ежегодно получать выплаты в 50 тысяч долларов. 

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Хикс сказал, что решил забрать 600 тысяч долларов сразу. Сообщается, что после удержания всех налогов победитель получил на руки 429 тысяч долларов.

Американец поделился, что хочет помочь своим детям и часть выигрыша он потратит на них. Он также планирует выйти на пенсию после 56 лет работы плотником — оставшиеся деньги он бережет на этот период жизни.

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