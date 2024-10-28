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Мир

В Китае начали строить завод летающих автомобилей

2 минуты чтения 28.10.2024

Китайский компания-автопроизводитель Xpeng провела торжественную церемонию закладки завода про производству модульных летающих автомобилей. Об этом сообщает портал CarNewsChina.

Новый завод будет занимать площадь в 180 тысяч квадратных метров и включать в себя четыре производственных цеха и вспомогательные помещения для покраски и общей сборки.

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Предполагается, что завод начнет выпуск продукции в 2026 году и будет способен производить 10 тысяч летающих авто в год. Речь идет о машине под названием Land Aircraft Carrier (LAC), который был официально представлен Xpeng 3 сентября.

Этот модульный автомобиль состоит из двух частей. Первая — это обычное авто на трех осях, а вторая — большой квадрокоптер, который крепится к крыше автомобиля и позволяет ему летать. Объявленная производителем цена LAC — 280 тысяч долларов. Компания сообщила, что после презентации летающей машины она уже получила заказы на три тысячи штук.

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Ранее подразделение Xpeng AeroHT разработало в общей сложности пять моделей летающих автомобилей. В 2021 году компания анонсировала машину с  развертываемыми роторами на крыше, которые позволят ему перемещаться по воздуху. Однако его серийное производство так и не начали, так как заблокировать роторы, чтобы предотвратить их повреждения от вибраций во время движения по дороге, оказалось слишком сложно.

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