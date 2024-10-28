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Мир

США и Евросоюз призвали расследовать нарушения в ходе парламентских выборов в Грузии

2 минуты чтения 28.10.2024

Представители Вашингтона и Брюсселя призвали провести расследование нарушений, допущенных в ходе голосования на прошедших в Грузии парламентских выборах. 

«Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, в ходе выборов правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» злоупотребляла государственными ресурсами, а также запугивала и подкупала избирателей.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что в ходе выборов в Грузии была, в частности, «нарушена тайна голосования». «Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы выполнить свой долг и оперативно, прозрачно и независимо расследовать и рассматривать нарушения на выборах и связанные с ними заявления. Эти нарушения должны быть выявлены и устранены», — говорится в его заявлении.

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Парламентские выборы в Грузии прошли 26 октября. По данным Центральной избирательной комиссии страны, победу одержала правящая пророссийская партия «Грузинская мечта», основанная миллиардером Бидзиной Иванишвили, набрав 53,92% голосов. В свою очередь, оппозиционные партии «Коалиция за перемены», «Единство — Национальное движение», «Сильная Грузия» и «За Грузию», по официальным данным, получили — 11,03%, 10,16%, 8,81% и 7,77% голосов соответственно.

После объявления официальных итогов голосования представители оппозиции, а также действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявили, что не признают их и призвали своих сторонников выходить на акции протеста.

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