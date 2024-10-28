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Мир

Российская армия названа сильнейшей в мире

2 минуты чтения 28.10.2024

Российская армия возглавила рейтинг сильнейших национальных вооруженных сил в мире, составленный американским порталом U.S. News and World Report.

Второе место в нем заняла армия США, а третье — израильский ЦАХАЛ. На четвертом месте оказались вооруженные силы Китайской народной республики, на пятом — армия Южной Кореи, а на шестом — Ирана. Следом идут вооруженные силы Великобритании, Украины, Германии и Турции.

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Рейтинг вооруженных сил является частью составляемого порталом списка лучших стран мира. В нем Россия заняла 36-е место, расположившись между Египтом и Польшей. В свою очередь, Швейцария, Япония и США возглавили рейтинг.

В начале 2024 года собственный рейтинг сильнейших вооруженных сил мира представили эксперты компании Global Firepower (GFP). Первое место в нем заняла армия США, на втором расположились вооруженные силы России, а на третьем, четвертом и пятом — армии Китая, Индии и Южной Кореи.

В свою очередь, израильская армия, по мнению экспертов GFP, является 17-й в мире по силе, а украинская — 18-й.

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В конце 2023 года российскую армию называл самой подготовленной и боеспособной в мире бывший тогда министром обороны России Сергей Шойгу. Он утверждал, что российские вооруженные силы обладают «передовым вооружением, проверенным в боевых условиях». Шойгу отмечал, что в ходе вторжения в Украину армия России показала, что может «адекватно и оперативно» реагировать на действия любого современного противника.

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