Семейная пара отсудила у Google два миллиарда фунтов

Основатели стартапа по сравнению цен Foundem Шиван и Адам Раффы отсудили два миллиарда фунтов стерлингов (почти 2,6 миллиарда долларов) у компании Google, сообщает Би-би-си.

Сайт Foundem позволяет своим пользователям сравнить товары и цены на них на разных торговых площадках и берет плату с маркетплейсов за переход по ссылкам на них. Раффы запустили его в июне 2006 года и вскоре обнаружили, что все идет не по плану.

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Как оказалось, один из спам-фильтров Google дискриминировал ссылки на Foundem в в выдаче поисковика. Это сместило сайт далеко вниз в списке результатов поиска по релевантным запросам, таким как «сравнение цен» и «сравнение товаров». В прибыль сервиса от перехода по ссылкам на сайты продавцов сильно упала.

Пара отправила в Google многочисленные запросы на снятие ограничения, но спустя более двух лет ничего не изменилось, и они заявили, что не получили никакого ответа.

Между тем, их сайт «вполне нормально ранжировался» в других поисковых системах, но, по словам Шиван, это не имело особого значения, поскольку «все пользуются Google».

Основатели сайта обратились в суд, который в июне 2017 года обязал Google выплатить им компенсацию в размере двух миллиардов фунтов стерлингов, сочтя, что компания злоупотребила своим доминирующим положением на рынке. Юристы IT-гиганта потратили семь лет оспаривая это решение, однако в сентябре этого года высшая судебная инстанция Европы — Европейский суд — отклонил окончательно апелляции.