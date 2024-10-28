СМИ: нехватка новобранцев стала политической проблемой для Украины

Вооруженные силы Украины испытывают нехватку новобранцев, однако расширяющаяся мобилизация создает в стране социальные и политические проблемы, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на открытые источники и собеседников среди военных.

Военные, с которыми говорили журналисты американского издания, сообщили, что им, несмотря на расширяющуюся мобилизацию, не хватает солдат. Прокуратура зафиксировала рост числа оставивших свои позиции военных, рассказало издание.

Привлечь новобранцев становится сложнее, так как за почти три года войны большинство желавших вступить в ВСУ уже это сделали, пишет WSJ. По информации издания, заметная часть подлежащих мобилизации скрывается или уехала из страны. На подобных уклонистов растет обида у служащих на передовой, так как означает для них возможность демобилизации только в случае ранения или смерти, рассказали журналисты.

Начальник отдела подготовки в учебных центрах Главного управления доктрины и подготовки Генштаба ВСУ Василий Румак сообщал, что в середине октября обучение проходили одномоментно около 20 тысяч мобилизованных. Однако несколько месяцев назад число новобранцев было близко к 35 тысячам, пишет WSJ.

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С мая в Украине опущена планка призывного возраста, обязательной мобилизации подлежат мужчины в возрасте 25 лет. До этого планка была на уровне 27 лет. Американские союзники призывали еще сильнее снизить призывной возраст, но не согласные с этой мерой украинские специалисты говорили, что мужчин в возрасте от 18 до 25 лет в стране и так мало из-за спада рождаемости в постсоветский период.

Сейчас в Украине действует требование для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет сверить военно-учетные документы и носить их при себе. WSJ рассказало, как в стране проходят проверки подлежащих мобилизации людей, в том числе во время массовых мероприятий в крупных городах. Раньше ответственные за призыв должностные лица старались фокусироваться на мобилизации в небольших населенных пунктах, пишет WSJ.

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Заместитель командующего Третьей штурмовой бригадой ВСУ Максим Жорин в разговоре с изданием назвал это «справедливой мобилизацией» — когда мужчин забирают не только из небольших населенных пунктов, но и из мегаполисов, «где люди спокойно ходят на концерты и в рестораны».

Президент Владимир Зеленский в конце октября ликвидировал систему учреждений, которые выдавали «фальшивые инвалидности», помогавшие избежать военной службы. На фоне этого в отставку подал генеральный прокурор Украины Андрей Костин, обратили внимание американские журналисты.

У проблемы с недостатком людей простого решения не существует, заявил WSJ эксперт американского Центра анализа европейской политики Матье Булег. «Это критическая проблема, которую вы не сможете решить, отправив туда все необходимое, включая западные войска», — добавил аналитик.