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Мир

Израильская армия заявила об уничтожении всего стратегического оборонного потенциала Ирана

2 минуты чтения 28.10.2024

В ходе ударов по военным объектам Ирана 26 октября израильским вооруженным силам (ЦАХАЛ) удалось уничтожить весь иранский стратегический оборонный потенциал. Об этом в соцсети X написал военный корреспондент израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ» Дорон Кадош со ссылкой на источники в службе безопасности Израиля.

По его словам, речь идет о системе ПВО Ирана — зенитных ракетных установках и радарах. «Атака уничтожила все стратегические оборонные возможности Ирана. То есть — все батареи зенитных ракет большой дальности. У Ирана они были двух моделей — российская система С-300 и еще одна усовершенствованная модель иранского производства. Все батареи были уничтожены, как и радары дальнего обнаружения. Фактически у Ирана остались только батареи систем ближнего действия собственного производства», — написал он.

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По данным радиостанции, уничтожены были, в частности, объекты иранского ПВО в Тегеране и на западе страны откуда ранее Иран запустил баллистические ракеты для удара по Израилю.

«Галей ЦАХАЛ» утверждает, что «Иран потерял свои стратегические возможности ракет класса «земля-воздух» на ближайшие два-три года». «Это обусловлено тем, что закупить новые комплексы ПВО в нынешних реалиях проблематично, а производство новых систем иранского образца потребует длительного времени», — говорится в публикации радиостанции.

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При этом там отметили, что Израиль также смог нанести урон возможностям Ирана по производству баллистических ракет. В то же время Тегеран сохранил существующие ракетные арсеналы, которые, по израильским данным, насчитывают около двух тысяч баллистических ракет. Кроме того, израильское армейское радио сообщило, что «вопреки различным сообщениям и публикациям, иранской отрасли БПЛА ущерб причинен не был».

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