Лукашенко заявил о завершении «денацификации» Украины и подготовке беларусов к его уходу с поста президента

Александр Лукашенко дал интервью государственному телеканалу «Россия 1» и заявил, что Украина уже «денацифицирована», а сам он готовит население Беларуси к своему уходу с поста президента.

«Нету там уже этих нациков. Денацифицирована Украина. Но есть несколько оголтелых нациков, которые там остались, но они уже не в тренде», — заявил Лукашенко. Он считает, что 70% населения Украины «ненавидят Зеленского», поскольку он «обещал одно, а делает другое». Откуда у Лукашенко эти данные, он не уточнил.

В связи с «завершением денацификации» Лукашенко предложил перейти к переговорам между Россией и Украиной. Он считает, что начать нужно с договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле. В их числе был отказ Украины от вступления в НАТО и разработки ядерного оружия.

Кроме того, президент Беларуси утверждает, что начал готовить жителей страны к своему уходу с должности главы государства.

«Все считают так: “30 лет — это много, с ума сойти. Это единицы — люди, которые работают 30 лет [в должности президента]”. И люди привыкли: вот он и больше никто. Это неправильно. Я готовлю к этому [к уходу с поста президента] людей, я не хочу, чтобы было какое-то разочарование или провал», — заявил Лукашенко.

Как отмечает «Коммерсантъ», с подобными заявлениями Лукашенко выступает не в первый раз. К примеру, в апреле этого года он утверждал, что покинет свою должность, если его об этом попросит народ и при наличии «достойного преемника».

«Я уже публично начинаю говорить всем вам: вы должны привыкать к тому (я вас избаловал немножко), что президент будет другой. Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — заявил Лукашенко в августе этого года.

Также Лукашенко рассказал о переброске трети беларусской армии к границе с Украиной. Он утверждает, что Украина якобы «держит вблизи границ с Беларусью более 120 тысяч военных».

Атаку ВСУ на Курскую область Лукашенко назвал «повышением ставок» и попыткой спровоцировать Россию применить ядерное оружие.

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