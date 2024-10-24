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Политика

Путин не стал опровергать участие в войне солдат из Северной Кореи

20:36 24.10.2024

Владимир Путин не стал опровергать информацию об участии солдат из КНДР в войне с Украиной, отвечая на прямой вопрос американского журналиста. Журналист сослался на спутниковые снимки. «Снимки — вещь серьезная, если есть снимки — они чего-то отражают», — привела слова Путина на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС пресс-служба Кремля.

Корреспондент телеканала NBC News поинтересовался, не является ли присутствие северокорейских солдат в России «серьезной эскалацией войны в Украине». Путин в ответ заявил, что «к эскалации на Украине» привели не действия России, а «госпереворот 2014 года, поддержанный прежде всего Соединенными Штатами».

Путин рассказал, что сегодня, 24 октября, был ратифицирован договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, в котором «есть статья №4». Он сообщил, что руководство Северной Кореи серьезно относится к взаимным договоренностям. «Но что и как мы будем делать, это уже наше дело, — в рамках этой статьи», — добавил Путин.

Затем Путин рассказал, что российские войска «продвигаются на всем протяжении линии соприкосновения», а украинские войска в Курской области «блокированы, окружены». «Это около двух тысяч человек. Российская армия приступила к ликвидации группировки», — добавил Путин.

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Это первый комментарий Путина на тему участия солдат из КНДР в войне с Украиной, обратила внимание независимая журналистка Фарида Рустамова. До сих пор отправку северокорейских военных в Россию комментировали, отрицая, Дмитрий Песков и Александр Лукашенко.

Представители КНДР в ООН называли сообщения об отправке северокорейских солдат на войну в Украину «беспочвенными слухами».

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Согласно статье №4 договора, заключенного Россией и КНДР, «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами».

Источники издания Financial Times сообщали, что Путин собирается использовать 12 тысяч «замаскированных под бурятов и якутов» северокорейских солдат, чтобы «отвоевать Курскую область».

The Wall Street Journal писал, что Северная Корея заинтересована в отправке своих солдат и офицеров на войну, поскольку они смогут получить реальный боевой опыт, «узнать, как выиграть войну на истощение и победить противника при помощи артиллерии». 

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