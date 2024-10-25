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Мир

Австралийка более 30 лет жила с пятью лишними органами

2 минуты чтения 25.10.2024

В Австралии женщина обратилась в больницу и пожаловалась на кровотечение и сильную боль в животе. Позже она узнала, что у нее есть пять лишних органов, включая матку и два яичника, пишет The Sun.

Мел Плаканика из города Аделаида в Австралии обратилась в отделение неотложной помощи с жалобами на «самую сильную боль в животе», которую она когда-либо испытывала в своей жизни. У Плаканики также было сильное кровотечение и некоторые другие проблемы со здоровьем.

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«Мне сделали сканирование. На снимке врачи увидели какое-то образование рядом с моей маткой. Они сразу решили, что это опухоль», — поделилась она.

Позже у Плаканики, которой был 31 год, началась менопауза. Она обратилась к гинекологу, которая сделала женщине лапароскопию — ее проводят для выявления причин болей в животе и диагностики гинекологических заболеваний. Обследование показало, что у австралийки две матки, четыре яичника, две шейки матки и три почки.

«Такое ощущение будто у меня был близнец и я его проглотила», — поделилась Плаканика. Австралийке сделали операцию и удалили вторую матку и шейку матки, а также два лишних яичника. 

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Гинеколог также диагностировала у женщины эндометриоз — заболевание, при котором ткань, подобная внутреннему слою матки, разрастается за ее пределами.

«Мораль моей истории такова: нельзя доверять лишь одному сканированию — оно не показало все мои лишние органы и я потратила очень много времени», — рассказала она.

По ее словам, увидев снимок, гинеколог сначала тоже предположила, что у нее опухоль. После обследования врач выяснила, что это был ложный диагноз.

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