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Мир

США отправили военные корабли к российским границам в Арктике

3 минуты чтения 25.10.2024

Два американских ракетных эсминца USS Jason Dunham (DDG 109) и USS Stout (DDG 55) 21 октября провели плановые морские операции в международных водах Баренцева моря. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил США. 

«Наша способность проводить длительные операции в сложных арктических условиях крайне важна для поддержания расширенного глобального присутствия», — заявил контр-адмирал Шон Бейли. Он добавил, что целью отправки эсминцев было «повышение осведомленности о ситуации в регионе», сдерживание противников и отработка действий в Арктике.

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В сообщении ВМС США сказано, что изменение климата меняет Арктику, где таяние льдов и повышение температуры приводят к росту человеческой и военной активности, в том числе со стороны конкурентов страны.

«Способность уверенно действовать в любых условиях на всем морском пространстве имеет решающее значение для выполнения нашей миссии и демонстрирует решимость ВМС нашим союзникам», — утверждает капитан Jason Dunham Аарон Джефферсон.

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Это первая отправка военных кораблей США в этот регион с 2020 года. Тогда три американских эсминца вошли в Баренцево море и провели операции совместно с британским кораблем. В тот раз власти США уведомили о проведении операций Минобороны России, чтобы «избежать недоразумений».

Ранее стало известно, что Канада стала сотрудничать со странами Северной Европы по вопросу создания новой коалиции по безопасности в Арктике. Задача этой коалиции — координация действий в сфере обороны, разведки и киберугроз. Bloomberg сообщил, что Канада пообещала усилить свое военное присутствие в Арктике из-за начала войны в Украине и растущего интереса Китая к Крайнему Северу.

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