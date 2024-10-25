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Криминал

Двое мужчин похитили и убили саратовскую предпринимательницу

2 минуты чтения 25.10.2024

Полиция Саратовской области сообщила о задержании двоих мужчин, подозреваемых в убийстве 47-летней предпринимательницы Натальи Алешниковой (Сизовой) из города Балаково.

Алешникова была похищена вечером 22 сентября во дворе своего дома в Балаково. Двое нападавших в темной одежде и масках насильно посадили предпринимательницу в ее машину и увезли ее. 25 сентября тело женщины с перерезанным горлом и ее автомобиль нашли в лесополосе около жилых домов, сообщал саратовское управление Следственного комитета.

Муж Алешниковой Алексей был задержан на 48 часов 25 сентября, позже его отпустили после допроса в местном СК. В тот же день группа «Подслушано, Балаково» опубликовала пост от имени сына Алешниковой Леонида, в котором он написал, что его отец обещает миллион рублей за информацию об убийцах его жены.

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Следователи подозревали в причастности к убийству 53-летнюю Светлану Тюрьганову. Она была задержана 27 сентября, но ее отпустили 29 сентября, а суд по избранию меры пресечения был отменен. Близкий к силовикам телеграм-канал SHOT утверждал, что у убитой якобы были близкие отношения с мужем Тюрьгановой.

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Подруга Алешниковой рассказывала РИА «Новости», что у нее были свои салон красоты и клининговая компания, она любила оформлять и дарить сладкие подарки с фруктами и конфетами. «Вела здоровый образ жизни, прекрасно выглядела. Очень разносторонняя, много работала. Мы поражались, как она все и везде успевала», — вспоминала подруга. 

23 октября были задержаны двое подозреваемых — мужчины возрастом 19 и 20 лет. Следственный комитет проверяет их на причастность к убийству и похищению саратовской предпринимательницы.

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