В Гонконге нашли окаменелости неизвестного динозавра 

В Гонконге впервые в истории обнаружены окаменевшие останки динозавра. Находку сделали сотрудники местного Департамента сельского хозяйства, сообщил телеканал CNN. Эксперты Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук пока не смогли определить, какому именно виду динозавров принадлежат останки.

Окаменелости были обнаружены на отдаленном необитаемом острове Чек Чау к северо-востоку от города Гонконга в марте, сообщил CNN со ссылкой на Департамент сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы специального административного района Китая. Представители департамента, которые нашли сохранившиеся в камне кости, решили, что окаменелости, скорее всего, принадлежат «крупному динозавру» Мелового периода. Это последний период Мезозойской эры, который начался примерно 145 миллионов лет назад и завершился 66 миллионов лет назад вымиранием динозавров.

Секретарь развития Гонконга Бернадетт Линн заявила, что «находка имеет огромное значение и предоставляет новые данные для исследований в области палеоэкологии». Остров Чек Чау считается объектом научного интереса с 1979 года, он входит в состав архипелага, ставшего геопарком ЮНЕСКО, уточнил CNN.

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Теперь парк будет закрыты для дальнейших раскопок, заявили власти Гонконга. Сами найденные на острове окаменелости должны быть с 25 октября выставлены на всеобщее обозрение в Центре открытия наследия Гонконга в парке Коулун, передает телеканал.

Палеонтологи из Китайского университета Гонконга сказали CNN, что эта находка — большая удача для Гонконга, города «со сложной геологической историей» и постоянно меняющимися погодными условиями. «Окаменелости динозавров можно найти только когда на поверхности есть фрагмент, который мы можем увидеть», — объяснил тележурналистам доцент кафедры естественных наук университета Майкл Питтман. Останки могли полностью выветриться, если бы исследователи прибыли позже, сказал ученый.

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«Если исследователи в итоге найдут целый скелет большого динозавра или двух динозавров», то остров Чек Чау может остаться закрытым для любых других посетителей на год или два, предположил Питтман.

До сих пор в Гонконге находили только остатки растений и рыб эпохи динозавров, объяснил важность открытия палеонтолог. По его словам, это редкое открытие для всего юга Китая, так как здесь чаще находят на скелеты, а яйца древних рептилий.

В 2020 году исследователи из Китайской академии наук обнаружили останки нескольких динозавров, зарытые на небольшой глубине в девяти населенных пунктах юго-западной провинции Юньнань.

В начале 2024 года китайские палеонтологи обнаружили на строительной площадке в провинции Цзянси окаменелости неизвестного науке зауропода. Возраст останков оценивался в 90 миллионов лет, и этому виду динозавров, ранее не встречавшемуся нигде в мире, было дано название Гандититан.