Северная Европа может замерзнуть из-за глобального потепления

Северной Европе грозит климатическая катастрофа, вызванная коллапсом ключевых течений Атлантического океана. Об этом ведущие климатологи планеты предупредили власти стран региона в открытом письме. Его подписали в общей сложности 44 эксперта.

Речь идет об изменениях, затрагивающих Атлантическую меридиональную опрокидывающую циркуляцию (АМОС). Эта система является основным механизмом переноса тепла в Северное полушарие Земли и «определяет условия жизни для всех людей в Арктическом регионе и за его пределами».

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Авторы письма подчеркнули, что риски ослабления циркуляции течений сильно недооценены и призвали власти к немедленным действиям. По словам экспертов, коллапс, вероятно, случится уже в этом столетии.

Они утверждают, что замедление АМОС, причиной которого является глобальное потепление, приведет к сильному похолоданию и экстремальным погодным условиям в странах Северной Европы.

«Такое изменение циркуляции океана имело бы разрушительные и необратимые последствия, особенно для стран Северной Европы, но также и для других частей света», — говорится в письме.

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Глобальное потепление — проблема, вызывающая множество негативных последствий как для природы, так и для человечества. Оно приводит к изменению климатических условий во многих регионах мира. В числе последствий повышения температуры на Земле — ураганы, наводнения, засухи, распространение инфекционных заболеваний, нехватка воды и продовольствия.

Ранее более 15 тысяч ученых по всему миру подписали заявление, в котором говорится, что «будущее человечества висит на волоске». Согласно результатам нового исследования, глобальное изменение климата может привести к гибели более миллиарда человек по всей планете.