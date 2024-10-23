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Мир

В США один человек умер и десятки пострадали из-за отравления чизбургерами в McDonald’s

2 минуты чтения 23.10.2024

В десяти американских штатах зафиксирована вспышка кишечной палочки, в результате которой 49 человек пострадали, один из которых умер, а еще десять были госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Там уточнили, что пострадавшие отравились едой из ресторанов быстрого питания McDonald’s.

По данным ведомства, большинство заболевших незадолго до того, как почувствовали недомогание, ели в McDonald’s «Четвертьфунтовые чизбургеры», более известные за пределами США как «Роял чизбургеры». Однако какие именно продукты оказались некачественными доподлинно пока неизвестно.

Как сообщили в CDC, погиб житель штата Колорадо, а среди госпитализированных есть ребенок, у которого развилось сопутствующее заболевание почек. Больше всего пострадавших — 27 — выявлено в штате Небраска, а еще девять — в Колорадо. 

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В связи со вспышкой кишечной инфекции CDC рекомендовало гражданам обращаться к врачам в случае появления таких симптомов, как диарея с температурой выше 38,8 градуса, сильная рвота, признаки обезвоживания и ощущение головокружения при вставании. В ведомстве отметили, что симптомы как правило проявляются через три-четыре дня после заражения, а большинство людей выздоравливают без лечения через пять-семь дней.

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В свою очередь, в McDonald’s заявили, что причиной отравлений мог стать нарезанный лук, который в три распределительных центра компании поставляет один из ее контрагентов. В McDonald’s также сообщили, что временно вывели «Роял чизбургер» из меню в штатах Колорадо, Канзас, Юта и Вайоминг, а также в отдельных районах штатов Айдахо, Айова, Миссури, Монтана, Небраска, Невада, Нью-Мексико и Оклахома.

Как сообщает CNBC, на фоне сообщений о вспышке кишечной палочки среди клиентов McDonald’s акции компании упали в цене на 7%.

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