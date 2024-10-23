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Мир

СМИ: Турция тайно заблокировала поставки в Россию необходимых для ВПК товаров американского происхождения

2 минуты чтения 23.10.2024

Власти Турции тайно заблокировали экспорт в Россию десятков наименований товаров американского происхождения, которые в США считают критически важными для российского военно-промышленного комплекса. Об этом пишет американское издание Financial Times (FT), ссылаясь на собственные источники.

По их данным, электронная таможенная система Турции больше не позволяет отправлять в Россию грузы так называемых боевых товаров, которые прежде беспрепятственно поставлялись. Собеседники издания уточнили, что речь идет, в частности, о микрочипах и системах дистанционного управления, которые могут использоваться в оружейных системах.

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Как отмечает издание, запрет на экспорт таких категорий товаров был введен после того, как Вашингтон предупредил Анкару о возможных последствиях продолжения поставок в Россию товаров двойного назначения.

При этом, по словам собеседников FT, власти Турции не стали публично объявлять о введении торговых ограничений исходя из соображений «политической деликатности», Издание напоминает, что ранее турецкие власти свернули экспорт в Россию аналогичных категорий товаров, но произведенных в Европе.

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В августе с турецкими должностными лицами и главами компаний встретился помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод, курирующий политику США по нарушению цепочек импорта важных технологий соперниками США, пишет FT. В ходе этой встречи он предупредил, что Турция ощутит на себе последствия, если не примет меры по ограничению торговли с Россией.

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