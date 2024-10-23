СМИ: Трамп восхищался генералами Гитлера и хотел себе таких же

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп восхищался военным командованием нацистской Германии и проявлял неуважение к американским военным. Об этом пишет издание The Atlantic со ссылкой на источники.

По их словам, в период своего президентства с 2017 до 2021 год, а также в последующие годы, Трамп интересовался абсолютным контролем над армией и другими преимуществами диктатуры.

«Мне нужны такие генералы, как были у Гитлера. Люди, которые были полностью преданы ему, которые выполняли приказы», — сказал, как утверждают собеседники издания, Трамп в частной беседе в Белом доме.

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Весной 2020 года, как пишет издание, Трамп пригласил в Белый дом семью 20-летней американской военнослужащей Ванессы Гильен, которую до смерти забил ее сослуживец. Он выразил соболезнования родным погибшей и пообещал оплатить похороны.

Спустя несколько месяцев ему сообщили, что погребение Гильен обошлось в 60 тысяч долларов. Как утверждают источники The Atlantic, это разозлило Трампа. «Похоронить гребаную мексиканку не стоит 60 тысяч баксов! Не платите!» — возмутился он, а затем добавил: «Вы можете в это поверить? Гребаные люди, пытаются меня ограбить».

В предвыборном штабе Трампа сообщения о таких его репликах назвали «абсолютной и возмутительной ложью», подчеркнув, что он никогда такого не говорил.

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В своей публикации The Atlantic напоминает о еще одном высказывании Трампа, которое возмутило американских ветеранов. Так, в августе он сравнил медаль Почета — высшую военную награду США, которую вручают только военнослужащим за героизм и самоотверженность в бою, с Президентской медалью Свободы, которая является высшей американской наградой, которую могут получить гражданские.

По словам Трампа, Президентская медаль Свободы лучше, потому что военная награда вручается тем, кто «либо находится в очень плохом состоянии, потому что был ранен много раз пулями, либо мертв».

Также издание пишет о реплике Трампа на радиошоу Говарда Стерна в 1997 году, когда республиканец сказал, что избегание заболеваний, передающихся половым путем, было его «личным Вьетнамом».