Барак Обама зачитал трек Эминема в поддержку Камалы Харрис 

Барак Обама и рэпер Эминем выступили с речами во время митинга в поддержку вице-президента США и кандидата в президенты Камалы Харрис в Детройте, штат Мичиган. Во время своего выступления Маршалл Эминем Мэтэрс позвал на сцену экс-президента США Барака Обаму, и тот со сцены зачитал трек Эминема «Lose Yourself». Об этом сообщает The Guardian.

Эминем приехал на митинг в поддержку Харрис в Детройте, потому что сам родился и вырос в этом городе. Он напомнил о важности каждого голоса и призвал всех присутствующих голосовать за Камалу Харрис. Маршалл Мэтэрс также заявил, что «уверен, что никто не хочет Америку, в которой каждому грозит возмездие за мнения».

После этого он пригласил на сцену экс-президента США Барака Обаму. Выйдя на сцену, Обама сказал, что после выступления Эминема «почувствовал себя как-то не так», хотя «провел за свою жизнь множество подобных ралли», — и описал свое состояние словами из трека Эминема «Lose Yourself».

«Я заметил, что мои ладони вспотели, колени трясутся, руки потяжелели», — зачитал Обама.

После этого Барак Обама отшутился, что думал, что Эминем будет читать рэп на ралли в поддержку Харрис, и хотел стать его «приглашенной звездой», после чего добавил: «Люблю немного Эминема».

Экс-президент известен своей любовью к музыке. Например, в конце 2023 года он выложил в сеть собственный список любимых песен и исполнителей за год. Среди них оказались Ленни Кравитц, Кендрик Ламар и Бейонсе, а выступления самого Обамы в поддержку Харрис в разных городах сопровождались песнями исполнителей Tyla, Rema и старыми песнями Nick Drake.

После того как Обама зачитал рэп со сцены, он перешел к критике Дональда Трампа. Экс-президент обвинил его в распространении дезинформации, из-за которой вспыхивают протесты, поставил под сомнение физическое и ментальное здоровье Трампа из-за возраста, а также поделился мыслями о «работе» Трампа в автомобильном окошке Макдоналдса для своей компании — тогда выяснилось, что заведение специально закрывали, а гости были ненастоящими.